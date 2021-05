Kevin Spacey regresa al cine tras acusaciones de abuso sexual

Share on Twitter

Share on Facebook

El actor estadounidense Kevin Spacey regresará al cine con un papel en una película italiana tras estar años alejado de la gran pantalla por varias acusaciones de abuso sexual, señalaron medios estadounidenses. Spacey, de 61 años, interpretará un pequeño papel como detective. “Estoy muy contento de que Kevin aceptara participar en mi película”, indicó Franco Nero, director de la cinta, en declaraciones a la cadena ABC. Nero remarcó que considera a Spacey “un gran actor” y que está deseando comenzar el rodaje. La película lleva por título provisional “L’uomo Che Disegno Dio” (“El hombre que diseñó a Dios”) y en ella también participa la actriz Vanessa Redgrave. Ganador de dos Óscar por su trabajo en las películas “The Usual Suspects” (1995) y “American Beauty” (1999), Spacey vio cómo su carrera se derrumbó en 2017 tras las numerosas acusaciones de agresión sexual en su contra y que salieron a la luz gracias al impulso del movimiento #MeToo, y que siempre ha rechazado. Como consecuencia, fue despedido de la exitosa serie de Netflix “House of Cards” en 2017, y su última aparición en el cine fue en la película de 2018, “Billionaire Boys Club“. En estos años, Kevin Spacey ha publicados varios enigmáticos videos en redes sociales interpretando al despiadado Frank Underwood, su personaje en la serie “House of Cards”. Dos casos en su contra llegaron a los tribunales en 2019, pero no progresaron. En Los Ángeles, un masajista lo denunció por una agresión sexual supuestamente ocurrida en 2016 pero murió antes de que la Fiscalía presentara cargos; mientras que en Massachusetts, un joven que lo había acusado de otra agresión en 2016 retiró los cargos.