Juventus aplasta al Cagliari con triplete de Cristiano Ronaldo

Cristiano abrió el marcador con un gran gol de cabeza a los nueve minutos para después anotar dos goles más en el partido contra Cagliari.

El portugués Cristiano Ronaldo descargó este domingo sobre el Cagliari el profundo disgusto vivido el martes en la eliminación de la Copa de Europa sufrida contra el Oporto y aplastó al equipo sardo con un triplete en media hora decisivo para el 3-1 final.

Cristiano abrió el marcador con un gran gol de cabeza a los nueve minutos tras un saque de esquina colgado por el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, firmó el 2-0 de penalti en el 25 y selló el triplete a los 32 minutos con un potente zurdazo que no dio opción al meta Alessio Cragno. Criticado duramente por no haber marcado en la eliminatoria contra el Oporto y no haber evitado el fracaso de su equipo, algo que sí había logrado hace dos años con un triplete al Atlético Madrid, Cristiano celebró su tercer gol llevando un dedo a una oreja.

Fue un mensaje enviado a sus críticos para reivindicarse y mantener al Juventus, al menos a nivel matemático, en la pelea por el título.

El cuadro turinés es tercero, separado por diez puntos del líder Inter de Milán, que ganó 2-1 este mismo domingo en su visita al Torino.

El gol del definitivo 1-3 del Cagliari fue anotado por el argentino Giovanni Simeone, quien rompió una sequía goleadora de 18 partidos y alcanzó los cincuenta tantos en la Serie A. Su último gol se remontaba al 31 de octubre contra el Bolonia.

Su Cagliari es décimo séptimo, con dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso.