Jurado condena a Trump por abuso sexual y difamación, pero no por violación

El expresidente estadounidense Donald Trump fue hoy hallado culpable de “abuso sexual” y difamación, pero no de violación, en el caso fruto de las denuncias de la escritora E.Jean Carroll. Así lo señala el veredicto que hoy alcanzó en tiempo récord el jurado neoyorquino que veía su caso.

Esta es la primera ocasión en la que Trump es condenado después de dejar la presidencia del país, aunque el pasado enero su empresa, la Organización Trump, fue sentenciada a pagar 1.61 millones de dólares por una trama de evasión fiscal.

Carroll acusaba a Trump de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de los noventa, y también de difamarla cuando ella se decidió a hacer pública su denuncia en un libro que publicó en 2019. El juez advirtió que no admitiría gritos ni aplausos en el momento de pronunciar el veredicto, y la denunciante Carroll, que también acudió a esta última sesión, no mostró ninguna reacción inmediata. El jurado debía pronunciarse sobre si Trump era responsable (término usado en los casos civiles) por violación, por abuso sexual o por tocamientos, y el jurado eligió la segunda posibilidad, además de considerarlo responsable por difamación. Decidió también que Trump debe indemnizar a Carroll con un total de unos cinco millones de dólares, de los cuales dos son por los “daños” causados por Trump en aquella agresión sexual y 2.7 millones por lo relacionado son su reputación. Al tratarse de un caso que discurre por la vía civil, no hay penas de cárcel asociadas. El juez se dirigió acto seguido a los abogados y les preguntó si tenían algo que añadir, a lo que ambos equipos, defensores y acusación, respondieron con una negativa.

¿Por qué el jurado declaró culpable a Trump de abuso sexual y no de violación?

El expresidente estadounidense Donald Trump fue declarado culpable hoy de abuso sexual y difamación en el juicio en su contra por la demanda que presentó la escritora E. Jean Carroll. Sin embargo, el jurado no lo declaró culpable de violación.

¿Cuál es la diferencia entre abuso sexual y violación? De acuerdo con la ley estadounidense un manoseo o toqueteo sin consentimiento constituye ya una agresión o abuso sexual. Una violación implica que una persona penetra a otra por la fuerza. Ambos son considerados delitos graves, pero la violación lo es más. Carroll pedía que Trump fuera declarado culpable de violación y difamación, asegurando que Trump la violó en los probadores de un almacén de lujo en la década de los 90 y luego la difamó, al decir que no la conocía y que la acusación solo buscaba granjearle fama a quien por muchos años fue columnista en la revista Elle. El jurado de la corte de Manhattan determinó que había pruebas suficientes para determinar que hubo abuso sexual, pero no violación, y que también estaba probado que Trump difamó a la demandante. Por ello, determinó una indemnización total de 5 millones de dólares. El juicio tuvo carácter civil, lo cual implica que Trump no podía ser condenado a prisión.

¿Por qué Jean Carroll presentó las demandas contra Donald Trump por la vía civil?

La razón es que, al no haber testigos del abuso, era muy difícil comprobarlo por la vía penal, donde se le hubiera pedido deliberar si “más allá de toda dura razonable” se cometió la agresión sexual o la violación.