José Altuve y los líderes de los MLB Playoffs 2021

La Serie Mundial de Béisbol 2021 está en marcha, con un atractivo enfrentamiento entre Houston Astros y Atlanta Braves, este último con ventaja de 3-2 en la definición de la Major League Baseball (MLB) que continuará este fin de semana en el Estado de Georgia.

Todo lo realizado en la zafra regular quedó atrás. Incluso, el camino que recorrieron ambos equipos es pasado. Acá solo importaron los resultados que se conseguieron en las rondas decisivas. Ahora, la pelea será para conocer al nuevo monarca de las Grandes Ligas.

Por ello, los líderes en estadísticas de la MLB serán importantes para guiar a sus respectivas novenas en la lucha por la gloria. En Bolavip repasamos quiénes son los jugadores más destacados, tanto ofensivos como defensivos, en la Postemporada 2021.

Atlanta Braves y la increíble razón que los motivó durante la temporada

La novena de Georgia dejó atrás todos sus problemas hasta llegar a la Serie Mundial luego de que comenzaron a tener un acompañamiento especial en el clubhouse. Los Atlanta Braves lograron completar una gran temporada regular con marca de 88-73 para conquistar por cuarta ocasión consecutiva el título de la División Este de la Liga Nacional de la MLB y luego en la postemporada se las arreglaron para ir dejando en el camino a los Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers hasta llegar a la Serie Mundial 2021.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa esta campaña para la novena comandada por Brian Snitker, quien tuvo que lidiar con las ausencias por diversas razones de piezas importantes como la del venezolano Ronald Acuña Jr., el dominicano Marcell Ozuna y Mike Soroka, que repercutieron en un bajo rendimiento por momentos. Pero hubo un momento en particular que cambió la dinámica del equipo gracias a un acompañamiento algo inusual dentro del clubhouse del equipo que le subió el ánimo a los jugadores que siguen motivados hasta el momento cuando están luchando contra los Houston Astros para definir al campeón de la temporada de las Grandes Ligas. La respuesta es muy sencilla, aunque parezca una broma. pero el cambio de cara que tuvo el equipo se debió a una máquina de helados dentro del clubhouse. De acuerdo con un reporte de The New York Times, los Braves adquirieron esta nueva «distracción» a mediados de junio luego de haber disfrutado de una durante un partido ante los Boston Red Sox. El gerente general de Atlanta, Alex Anthopoulos, reveló que dudó en complacer la petición de los jugadores de tenerla en el clubhouse pero al final cedió tomando en cuenta de que los jugadores son profesionales. Sin lugar a dudas la estrategia funcionó y ahora Atlanta está luchando para volver a ganar la Serie Mundial algo que no logra desde 1995.