Jodie Foster destaca el “grupo extraordinario de cineastas” que hay en México

La actriz y directora estadounidense Jodie Foster destacó “el grupo extraordinario de cineastas” que hay en México, donde presentó la nueva temporada de la serie ‘True Detective’, dirigida por la mexicana Issa López. “En realidad no estaba yo consciente de la larga tradición de los que hacen cine en México, es decir, tienen un grupo extraordinario de cineastas, tienen una gran industria y esa es mi apreciación de la forma de arte que se hace aquí”, expuso la ganadora del Óscar en una conferencia de prensa en Ciudad de México. Foster, quien vuelve a un papel de detective más de tres décadas después de haber interpretado a una en el ‘Silencio de los inocentes’, exaltó la importancia que tienen en la industria fílmica los mexicanos como López, quien sostuvo que los latinos en Hollywood no deben considerarse un riesgo, sino “una garantía” de calidad. “Lo más importante es cómo convencer a las personas, bueno, no convencerlas, sino que se vuelve evidente el hecho de que el permitir que los latinos tengan las riendas de todo este trabajo no es un riesgo lo que el estudio está tomando, es una garantía del resultado que van a obtener”, afirmó la mexicana. López, quien acompañó a Foster y Kali Reis, las protagonistas de la serie, en su visita a México, compartió lo que significó para ella dirigir la cuarta temporada de la serie que la plataforma HBO Max estrenará el próximo 14 de enero y a la que le imprimió el sello mexicano.

“Yo soy mexicana y no puedo pensar algo que no sea mexicano, simplemente es algo que está incrustado, entonces cada línea, cada momento, cada sonido, cada filme, todo es mexicano aunque está en inglés y los personajes son estadounidenses, la serie es mexicana”, enfatizó. La primera temporada de ‘True Detective’ se estrenó en 2014, con Matthew McConaughey y Woody Harrelson como pareja protagonista. La segunda entrega se emitió un año después con Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn y Taylor Kitsch encabezando el elenco. Y la tercera, que protagonizan Mahershala Ali y Stephen Dorff, salió a la luz en 2019. ‘True Detective: Night Country’ (‘Tierra Nocturna’ en Latinoamérica, y ‘Noche Polar’ en España) regresa con su cuarta temporada, ahora con Foster y Reis como protagonistas de la serie de drama criminal de Nic Pizzolatto e Issa López como escritora y directora del episodio piloto. La cuarta temporada se ambienta en Ennis, Alaska, donde la noche puede durar 24 horas. Seis hombres desaparecen sin dejar rastro en Tsalal, la estación de investigación del Ártico, y las investigadoras Liz Danvers (Foster) y Evangeline Navarro (Reis) afrontarán el hielo y la oscuridad para esclarecer los hechos. Al respecto, López señaló que el mayor reto fue lograr que los personajes en esta nueva temporada fueran diferentes de las tres anteriores. “Cada una de ellas tiene que ver o está lidiando con un demonio, así que es desafiante cuando hay seis versiones de los malditos policías que están ahí, ahora ¿qué vas a hacer que no se haya hecho en otra serie o que no aparezca en otra? Así que esto es algo muy único”, explicó. En ese sentido, Reis comentó que su personaje es peculiar, pues es “una malota con un gran corazón” y, aunque es muy fuerte físicamente, también tiene una gran vulnerabilidad y una relación de amor-odio con el personaje de Foster. Cuestionada sobre la huelga de actores y guionistas de Hollywood, que durante 2023 paró a este gremio y retrasó decenas de proyectos, Foster aseguró que el parón fue “muy importante como parte de la historia”.

“Fue dolorosa para todos está huelga y no nada más para los actores o los escritores sino para toda la industria”, opinó.

Sin embargo, dijo que fue muy importante que hubiera justicia y respeto en los términos acordados, para que ahora se puedan hacer más películas.