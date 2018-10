J Balvin enamora a ex presidente de los Estados Unidos

Increíble, el ex presidente Barack Obama reconoció que es fan de la música del cantante colombiano J Balvin. ¡Aunque usted no lo crea!, el ex presidente Barack Obama reconoció que es fan de la música del cantante colombiano J Balvin. ¡Obama fan de J Balvin! Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, confiesa que es fan de J Balvin, y su música forma parte de su colección en casa. Obama dio una muestra más de que la música del cantante urbano no puede faltar en su lista de reproducción. Cabe destacar que durante un evento del partido Demócrata celebrado en Las Vegas, J Balvin dio su show, y el exmandatario Barack Obama no desaprovechó la oportunidad para elogiar al artista: