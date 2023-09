INTERRUPCION? NI MADRES.

Este es uno de los temas que no me gusta escribir porque veo como es que la humanidad cada vez se ve que va de picada y con ganas de meterle más el acelerador. Por mas que le busco no le encuentro sentido a lo que se hace o se le da permiso para hacer. Lo que acaba de hacer la SCJN es para volverse loco. Estoy hablando por las personas super conservadoras, tirándole a la ultraderecha. Me cai que cada día la humanidad esta para que nos den un lazo y nos ahorquemos. Por una parte, vemos que se hace justica hasta por lo que pareciera que nos importa la vida y por otra parte pareciera que otras vidas no importan, ni por equivocación. ¿Qué por qué digo esto? Nada más esta semana salió una noticia que en México una persona que no estaba en su sano juicio aventó de un tercer piso a un perrito y pues todo el mundo se puso histérico. Inhumano, bestia, animal… por decir lo menos que le dijeron a este hombre por haber aventado a ese animalito. Si le preguntara a esta gente que descalifica esta acción con el perrito… qué opina del aborto, estoy mas que seguro que me dirían que la mujer tiene el derecho a decidir si tiene o no a ese bebé.

Estas personas defienden a un perrito, pero no defienden al bebé que todavía no nace… ¿cómo explicar esto?

Al aborto le llaman ahora INTERRUPCION.

No tengo que ir a la definición de interrupción… es lógico y de sentido común que no es interrupción. Por la sencilla razón es que cuando uno interrumpe lo que esta haciendo… es porque en cierto tiempo regresará y va a continuar lo que dejo de hacer. ¿Eso es aborto? No me vengan con… fregaderas. Interrupción no es igual a aborto. Se lo voy a ejemplificar de una manera que no dejaré duda de lo que es un aborto. Supongamos que lo invito a un viaje en avión a Francia. Usted muy alegre acepta el viaje y emprendemos el vuelo en mi avión. Resulta que a medio viaje; cruzando el Océano, usted y yo tenemos ciertas diferencias (por lo que sea) y pues nos enojamos. Como es mi avión, decido que ya no mas usted viajara en mi avión. Así que decido aventarlo del avión diciéndole que he decidido interrumpir nuestro viaje. Lo voy a aventar del avión sin paracaídas en medio del Océano. ¿Usted estaría de acuerdo en que yo le interrumpiera el viaje en medio del Océano? Solo le estoy “interrumpiendo” su viaje… ¿usted se quedaría tranquilo? ¿En qué momento usted podrá reanudar el viaje que yo le estoy interrumpiendo? ¿Tan tonto estaría usted que aceptaría esta interrupción? Por favor, me diría usted, no insulte mi inteligencia… ¿no?

Mínimo me diría eso, por no decir que me recordaría el 10 de mayo.

Espero poder explicar lo que quiero hacer. Si interrumpimos la gestación a la semana que usted quiera… y practicamos el aborto… llamándole interrupción. Mi pregunta es; ¿en qué momento ese feto abortado volverá a ser un feto en gestación? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo se volverá a envolver a ese feto con la placenta para que siga el curso de la gestación y pueda seguir siendo sustentado? Eso es imposible. ¿Cómo se volverán a conectar todas las venas y arterias? ¿No se les hace muy estúpido esa definición de interrupción del embarazo? ¿Cómo carajos volverá a tener vida ese feto abortado? No estamos más… nomas porque no queremos.

¿Cómo es posible que tenga mas valor la vida de un perrito que la de un ser humano? Hablan de un castigo de 6 meses hasta 7 años de prisión, mientras que los que abortan no tienen castigo… porque están en su derecho. ¿Y los derechos de los no nacidos? Que no es humano… alegan los que están a favor del aborto. Que todavía no es persona, que solo es un pedazo de carne. Un pedazo de carne que ye tiene su ADN bien definido.

Creemos en Dios nada mas de labios. En la biblia encontramos uno de los pasajes que me han impresionado. Salmo 136:16 “Mi embrión vieron tus ojos (refiriéndose a Dios) Y en tu libro estaba estaban todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas”. En otras palabras, al momento de la unión del ovulo y el espermatozoide ya esta marcado el mapa genético de lo que pronto va a nacer y que como será cuando este bebé sea niño, joven y adulto.

Ya esta marcado como será su cuerpo, el color de su piel, de sus ojos, su pelo, su carácter… ya esta definido en ese momento.

Lo único que están haciendo con la interrupción es MATANDO a una persona en gestación. ¿Qué carajos no entienden de esto? No es interrupción, a eso se le llama ASESINATO… así de simple.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlas llegar a:

gammaliel9.10@gmail.com