Impune la masacre de 11 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato

Familiares de los jóvenes asesinados en una exhacienda en Salvatierra, Guanajuato, lamentaron la muerte de sus parientes, además de que pidieron que se respete el dolor de su pérdida. Por medio de redes sociales, Ximena Almaraz, hermana de Héctor “N”, pidió comprensión por el dolor que su familia atraviesa en estos momentos. “Eras mi todo gordoño, no me imagino una vida sin ti. Descansa tranquilo, porque tú siempre fuiste ese rayito de luz en nuestras vidas, eras como el curita en el alma que hacía que todo estuviera bien. No tengo palabras hermanis, no puedo creer en lo efímera que es la vida; solo sé que disfrutaste cada momento, cada día, a cada persona, eras feliz con todo lo que te rodeaba. Te voy a amar hasta que mi corazón deje de latir y aún más allá mi gordo”, manifestó.

Paulina Lopez, novia de Antonio “N”, confirmó el asesinato de su pareja también en redes sociales.

“Mi corazón se van con ustedes, es un dolor en el pecho inexplicable. Lamentablemente noticia mis Antonios. Los amo por siempre!!”, detalló.

La agrupación musical Dinastía Cornejo, que amenizaba la pasada al momento del ataque armado, explicó que “por causas de fuerza mayor” suspendían actividades, además de que solicitó que donaran de sangre para algunos de los integrantes heridos, quienes se encuentran en un hospital de Salvatierra. Se espera que los cuerpos de los asesinados sean entregados a sus familiares este lunes. En la madrugada del domingo 17 de diciembre, un ataque armado en una fiesta en Salvatierra dejó un saldo de 11 personas muertas durante la celebración de una reunión con motivo de la cercanía de las fiestas decembrinas. La masacre ocurrió en la ex Hacienda San José del Carmen, lugar que sirve para la realización de eventos sociales, y que está ubicada a ocho kilómetros de la cabecera municipal de Salvatierra.

Ahí se celebraba una fiesta cuando un comando armado llegó y disparó contra los asistentes.

Este lunes, la Fiscalía de Guanajuato ajustó a 11 la cifra de muertos y señaló que la principal línea de investigación es que los agresores asistieron a la fiesta y los invitados les exigieron que se retiraran; momentos después, los sujetos llegaron con sujetos armados. El presidente Andrés Manuel López Obrador relacionó este lunes el ataque armado ocurrido en Salvatierra con un “problema estructural” en la región relacionado con el aumento en el consumo de drogas.

“Guanajuato requiere atención especial. Es un problema estructural de fondo, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias. Esa franja es de las zonas con más consumo de droga en el país”, estableció el mandatario.

Xóchitl Gálvez, precandidata por el Frente Amplio por México a la Presidencia de la República, lamentó el asesinato de 12 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato. En redes sociales calificó el hecho como “brutal y doloroso”, asegurando que es urgente cambiar la política de seguridad del Gobierno Federal.

“Esta barbarie no puede continuar. Basta de abrazos para los criminales y balazos para los jóvenes”, mencionó.