Henry Cavill hace oficial su regreso como Superman

Ya es un hecho, Henry Cavill volverá como Superman en una nueva cinta que ya estaría preparándose.

Aunque hace unos días Dwayne Johnson había adelantado que el británico regresaría a interpretar al icónico superhérore de DC, ahora ha sido el propio Cavill quien hizo oficial esta noticia.

A través de sus redes sociales el actor compartió un breve video en el que no sólo agradece a sus fans por la espera; sino que explicó que decidió mantenerlo en secreto hasta después del estreno de “Black Adam”, película en la que hace un cameo.

“Quería esperar a que acabara el fin de semana por respeto a quienes no hubieran visto “Black Adam”. Pero, ahora que ya tuvieron la oportunidad de verla, quiero que sea oficial: voy a volver como Superman”, se le oye decir al protagonista de “The Witcher”. Aunque no dio más detalles sobre su futuro en el universo cinematográfico de DC, sí aseguró que lo que se pudo ver en el cine es sólo una pequeña muestra de todo lo que está por venir.

Fue en 2017 cuando Cavill hizo su última aparición como el kriptoniano Clark Kent, desde entonces los fans pedían su regreso, sin embargo, el estudio tenía otros planes, incluso se llegó a decir que fue declarado persona no grata para Warner luego de que se negara a aparecer en "Shazam!".