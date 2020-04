Fase 3 aprieta el calendario de la Liga MX

Todos los cálculos se vinieron para abajo. El futbol no regresa en mayo. El coronavirus no cede y con el decreto de la fase 3 en México, aplazó hasta junio el posible retorno a las actividades deportivas. El Clausura 2020 está en un dilema, los juegos son muchos y el espacio poco. Los planes A, B o hasta el C, pueden entrar en acción. Si el 1 de junio termina el aislamiento, el torneo se puede reanudar el viernes 19, no antes, los equipos necesitan mínimo dos semanas para destrabar los músculos e intentar tomar ritmo, sin embargo, eso implica recortar vacaciones y reacomodar el Apertura 2020, planeado para iniciar el 17 de julio. El actual torneo, en pausa desde el 15 de marzo, tiene pendientes siete fechas de la fase regular, más tres semanas de Liguilla, es decir, se necesitan dos meses para concluir el campeonato o un poco menos si se juegan fechas dobles. El primer escenario, sin juegos a media semana, alarga el torneo hasta el domingo 23 de agosto, pero si aprietan el calendario, el Clausura 2020 puede terminar el domingo 9. Hacerlo antes, finalizar el 2 de ese mes, es más complejo.

Que la competencia culmine en julio es imposible, la única forma de hacerlo es con un plan alterno, el de jugar la Liguilla directa entre: Cruz Azul, León, Santos, América, Chivas, Pumas, Tigres y FC Juárez. Esa opción es la más atractiva y viable si se quieren comer semanas y darle un respiro a lo que resta del año, sin embargo, luce complejo que los dueños de los equipos que no están entre los primeros ocho lugares lo acepten

Las otras soluciones, eliminar el Clausura 2020 o hacerlo torneo largo son más lejanas.

Darle el título al líder Cruz Azul no está en la mesa, Enrique Bonilla le aseguró a ESTO semanas atrás que esa posibilidad no le pasa por la cabeza. Los mismos problemas que tiene el calendario de primera división, lo sufre la Liga Femenil y la Liga de Campeones de Concacaf, aunque esos torneos con un poco más de espacio para concluir. América, Cruz Azul y Tigres son los que siguen en la pelea por ir al Mundial de Clubes.

En el aire también está la final de Copa entre Rayados y Tijuana.

El Ascenso con su inminente extinción, además de los torneos de menores ya concluidos, son un problema menos.