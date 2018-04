¿Entonces?

Por: Gamaliel Espinoza

En el ejército. El General a su ayudante. Mañana habrá un eclipse de sol, fenómeno que no ocurre todos los días. Ordene que salga la tropa al patio en traje de faena para que puedan observar esta rareza natural, y yo estaré presente para explicarla. Si llueve no podrá verse nada, así que ordenará usted que lleven a la tropa al gimnasio. El ayudante al coronel. Por orden del general, mañana a las nueve habrá un eclipse de sol. Si lloviera no podrá verse desde el patio; y por consiguiente en traje de faena el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, cosa que no ocurre todos los días. El coronel al capitán. Mañana a las nueve, en traje de faena, el General eclipsará al sol en el gimnasio, como ocurre todos los días que hace buen tiempo. Si llueve tendrá lugar en el patio. El capitán al teniente. Mañana a las nueve el eclipse del General en traje de faena por el sol tendrá lugar en el gimnasio. Si llueve ahí, cosa que no ocurre todos los días, la tropa se formará en el patio. Comentario de la tropa: Mañana si llueve, el sol eclipsará al General en el gimnasio. Lastima que no ocurra todos los días. ¿En qué cabeza cabe hacer lo que hicieron esta gente? Eran tres contra uno. Aprovechados, montoneros. No importa que él tuviera una pistola y ellos no, eran tres contra uno. ¿A quien se le ocurre irse en montón contra ese asaltante? Que bueno que para esto esta la justicia, para poner en su lugar a esas personas. Hubieran dejado que el asaltante descargara su pistola contra la cajera, dos clientes de la carnicería y los dos carniceros. Hubieran dejado primero que el asalto se realizara y luego que matara a cuanta persona se le pusiera en su camino. Ahora ¿Qué va a ser de este asaltante frustrado? No va a poder llevar una vida normal porque no realizo ese asalto que con tantas ganas había planeado… y todo por gente incon- ciente que no se deja asaltar. Lo bueno que para esto está la justicia… para hacerle justicia al asaltante. Viva la autoridad, viva la policía que para eso está, para proteger a los maleantes, a esa gente que si no mata, no roba o no hace su desmadre no esta contenta. ¿No cree lo que estoy diciendo? Pues resulta que la policía de Monterrey, NL México, llegó a una carnicería porque se roportó un asalto frustrado. La policía llegó a la conclusión que había habido maltrato en contra del asaltante y por eso detuvo a los que lo detuvieron. Pobrecito, ojalá y pueda superar este incidente. Me pongo en su lugar y… “lo mando a chiflar a su mauser”’ ———————————————– ———————————————– ———————————————– La hija había regresado a estudiar a Europa. La madre estaba recogiendo el tiradero que tenía la hija cuando en eso se encontró con el diario de su hija. Muy contenta y a la vez con cierta nostalgia la madre empezó a leer el diario de su hija. Todo iba bien hasta que de repente leyó unas líneas que hizo que le hablara por teléfono a su hija. – Como es posible hija de toda tu… ¿cómo es posible que me este pasando esto? Yo que me he esforzado en darte el mejor de los estudios. Yo que me he matado para que estudies en el extranjero. Yo que me he privado de muchas cosas con tal que hagas tu sueño realidad… no lo puedo creer. – Dime ¿De qué ha valido tanto sacrificio? Para que me vengas a pagar con esto? ¡¡¡¡No es justo, no es justo!!!!! ¿Como es posible que estando en la mejor universidad de Europa no sepas escribir? – De que hablas mamá? – Encontré tu diario donde escri- biste… Hoy empieza la primavera, anoche perdí mi birginidad. Si serás sonza y burra. ¿Que no sabes que virginidad se escribe con V de vaca y no con B burra? No podemos escapar de la justicia. Tarde que temprano nos cae y ya. WWW.NOVEDADESNEWS.COM