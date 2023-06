ELEMENTAL MI QUERIDO WATSON

salga eso en un especial ¿no? entonces, el especial es para el dueño del

restaurant, no para nosotros. Él va a tratar de recuperar lo que ya se está

perdiendo y quien mejor que nosotros para hacerlo.

Por ejemplo, si vamos a comer a un restaurant… ¿qué cree que el dueño

quiere que comamos? Sopa ¿no? es agua. Lo más barato por cobrar.

Ahora entiende el porque del letrero tamaño familiar que dice… “La sopa

del día… “ y !!!!!!ZAZ!!!!!! caímos.

En lo particular casi no me gusta comer en restaurant… casi no, pero

cuando invitan pues ni modo de que diga que no… ¿verdad?

———————————————————————————————-

Estaban dos caníbales degustando el platillo.

Uno de ellos era el que hablaba mientras el otro no probaba el platillo de

comida. Hablaba de las elecciones en este país, del futbol mexicano

(específicamente de la derrota del América contra Las Chivas), de los

argentiiiiinos, de la guerra en Ucrania, del costo de la gasolina, de los

“Niños Vacas” (Vaqueros de Dallas… maletas), de las suegras, de AMLO,

en fin. Mientras que su amigo caníbal… nada de nada.

–

¿Qué te pasa? Te veo tan pensativo… ¿qué tienes?

–

Es que no me gusta mi suegra-

–

Eso no es problema, comete nada mas las papas y asunto arreglado.

¿Qué?????

¿Cómo?????

¿Cuántos?????

¿Dónde?????? Ya en serio. No estén jugando con eso.

Se había dicho que en México había 100 mil desaparecidos. Y luego de

golpe y porrazo… ¡sopas!!!! Que no. Creo que nos estaban preparando

para darnos un golpe bien dado.

Sí ya 100 mil se nos hacen muchos los desaparecidos… ahora que nos

vienen a decir que esos son solo los reportados. ¡DIOS!!!!!!!! ¿De qué

estamos hablando? Cómo creer que nos están diciendo ahora la verdad.

El estudio-investigación dio como resultado de que: de cada caso

reportado… 3 no lo son. ¿Ya se dio cuenta de lo que nos están diciendo

estos hijos de María Morales? No pos que a toda madre ¿no?