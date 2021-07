El Tri Olímpico tiene que competir en Tokio 2020 con lo desarrollado por Jaime: Tata Martino

Por compromisos comerciales Gerardo Martino es el que dirige a México frente a Panamá en Nashville. No Jaime Lozano. El Tata asume el juego con profesionalismo. Estar al frente de los jóvenes que están contemplados para ir a los Juegos Olímpicos es normal, a muchos los ha tenido en el cuadro absoluto: “La realidad es que hemos trabajado de forma conjunta los últimos días, es un grupo grande, estuvimos concentrados en el CAR, eso es una ventaja, luego, el 60 por ciento de los futbolistas los tuve conmigo hace unas semanas en la Liga de Naciones, yo no los dividiría, no los desconozco, son jugadores que los he tenido en otro momento, han estado trabajado conmigo a lo largo de dos años, algunos han ido a Copa Oro, otros estuvieron en partidos amistosos, son pocos los futbolistas que no han estado en procesos conmigo, la verdad yo no encuentro ninguna diferencia, le puedo dar una indicación a Carlos Rodríguez, Sebastián Córdova, César Montes, Jorge Sánchez, Uriel Antuna, ni hablar de Luis Romo, Henry Martín o Memo Ochoa, entonces, para mí no es distinto”, comentó Gerardo. Martino comentó que “yo tengo que estar en cada partido de la selección, después si los futbolistas tienen 23, 24, 28 o 340 años es lo de menos, lo importante es que el grupo se lleve la idea futbolística de Jaime Lozano, que indudablemente tenemos muchas concordancias, el grupo tiene que competir en Tokio con lo desarrollado por Jaime”, expresó. Gerardo dijo que el Tricolor “no tiene el peso de llegar a las últimas consecuencias en los Juegos Olímpicos, México tiene esa responsabilidad en las competencias que jugamos en nuestra área, una eliminatoria, el Final Four, la Copa Oro, en unos Juegos Olímpicos son equipos de todo el mundo, selecciones demasiado fuertes como el local Japón o Francia, entonces, están en condiciones de competir bien, pero sin ese peso de llegar a lo último”, comentó. El Tata ofreció un diagnóstico de Panamá, país al que superó en dos ocasiones en 2019: “Hay dos hechos fundamentales, primero tiene un entrenador diferente, cuando me tocó enfrentarlos el técnico era el Tolo Gallego, segundo, es fundamental que la semana pasada hayan obtenido su lugar para las eliminatorias de Qatar, seguramente era un peso importante, tenían esa necesidad de lograrlo, creo que el equipo está liberado y eso les va a permitir jugar de una manera distinta”, expresó.