DR. CHIRRISQUIZ

CLAVE: LEY Quisiera entender lo que me quieres decir… pero no estoy muy seguro. ¿Invertir una ley? ¿No estas tomando esas pastillas verdad? ¿Ya volviste a fumar esa cosa que te dije que ni siquiera la vieras? ¿Acaso volviste con la chica que te dejó plantado en el altar? ¿Has visto una vez mas los programas de Laura Bozo que tenías grabados? ¿Estas escuchando otra vez las canciones de Jeni Rivera? ¿Has vuelto a comer esos ostiones a las brasas verdad? O, es que regresó tu suegra… ¿y ahora es para siempre? ¿Sabes? Algo te debe de estar pasando para que tu mente trabaje en contra de lo establecido. Para tu conocimiento… las leyes no solo se hacen nomas por hacer. No se hacen de la noche a la mañana… ni de la mañana a la noche. Creo que se tarda un poquito mas… si no es que mas (a veces). Es cierto que los tiempos han cambiado… pero las leyes siguen vigentes, así que ve pensando hacer otra cosa. La única manera de que cambies una ley es que compruebes lo contrario. Esa ley de que “en el último lugar en que uno busca las cosas es en donde están”… no la puedes cambiar por la sencilla razón de que en los primeros lugares en donde las busques pensando que es donde no piensas o no crees encontrarlo… simplemente no la vas a encontrar: por la sencilla razón de que existe esta ley ya establecida. En todo caso, creo que ya alguien quiso hacer los mismo y no le salió como pensaba. Comprueba eso que quieres hacer… busca algo que tengas perdido y empieza a buscarlo en donde menos crees que esté y va a resultar que no lo vas encontrar. Va a estar en donde creías que si estaba… ¿me explico? ¿Creo que no verdad? Lo sabía.

CLAVE: HUEVO. Hasta donde tengo entendido (que es mucho mi conocimiento), el huevo será todo lo que tú quieras que sea… pero eso que dices, creo que ya te está fallando el cerebro. ¿Estas jugando al “brujo mayor”? Ya en serio, no quiero ofenderte, pero a mi parecer estas equivocando la naturaleza de las cosas. Claro que no es fácil distinguir una cosa de la otra, porque muchas de las veces la otra cosa casi es como la cosa… y esto a mi parecer es un engaño que nada tiene que ver con lo que la madre naturaleza nos ha dado; a pesar que como actuamos es como si no tuviéramos madre naturaleza… parece como si tuviéramos mas bien una madrastra. Bueno, a lo que es tu carta. No sé de dónde salió esa idea de que un huevo puede barrer. ¿Acaso no es mejor una escoba o en su mejor opción una aspiradora? De donde habrán sacado la idea de que el huevo tiene propiedades para barrer… y menos los huevos que son de granja. Si los que son de casa no tienen esos poderes curativos, menos los huevos de granja que no tienen el poder de los huevos de casa que tienen… creo que te estoy dando mucha información. A la pregunta… no, no y mas no. No creo que el huevo tenga propiedades curativas. Ahora que, si estas viendo que el tener hambre es una enfermedad… entonces, si comes huevos pues si. Claro que te vas a curar por la simple razón de que te va a “sanar” el hambre. De que puede servir para otras cosas… pues si. Pero eso no lo hace… curativo ¿sabes? Claro que tiene otras propiedades… como la propiedad de desahogarte sicológicamente. Por ejemplo, si no te gusta un político, un cantante… pues le puedes aventar huevos, tomates… Solo asegúrate que estén podridos… los huevos. No estas para saberlo ni yo para contártelo… estoy viendo la manera de ver el futuro por medio del huevo. Solo estoy por saber de cuantos días y de que gallina debe de ser el huevo para que me pueda decir el futuro.