Diferencia entre error y horror

Por: Gamaliel Espinoza

El periquito se había vuelto mal hablado y por mas que su dueño le decía que no dijera esas palabras pareciera que lo hacía mas a propósito. – Te voy a dejar sin comida- Y por varios días el periquito se quedaba sin comer… pero no dejaba de decir malas palabras. – Te voy a dejar sin agua- Y el periquito seguía terco en decir malas palabras. – Te voy a poner en una jaula mas chica donde no te puedas mover- Pero el periquito seguía igual o peor. – Si no dejas de decir esas palabras te voy a meter al congelador- Por unas horas el periquito se aguantó las ganas de seguir haciendo lo mismo pero no pudo y una vez mas volvió a las andadas. – Ultima vez que te digo que te voy a meter al congelador- El periquito pensando en que solo eran palabras de su dueño una vez mas soltó malas palabras. El dueño lo agarró y lo metió al congelador. En un principio no se escuchaba nada, pero de repente el periquito empezó a gritar y hacer mucho ruido pidiendo que lo sacara del congelador y prometiendo que se iba a portar muy bien y que nunca mas diría una mala palabra. Lo juraba por no sé quién y no sé cuántos santos. Su dueño conmovido lo saca del congelador y lo envuelve en una toalla caliente para que dejara de temblar. Una vez que el periquito se repuso se le queda viendo a su dueño le pregunta… – Oye, ¿que fue lo que dijo el pollo para que lo mataras y lo metieras desnudo al congelador?- Todo estaba listo. Los cirujanos y sus ayudantes estaban en donde deberían de estar. El material quirúrgico en orden… ¿el paciente? también ya estaba preparado. Empieza la operación en el cerebro. Lo abren y milagro… no había nada de coágulo. ¿Había desaparecido? ¿Alguna virgencita o un santo hizo el milagro? NADA… de NADA. Para asegurarse que se estaba operando bien mandan llamar al especialista en neurocirugías. La operación estaba bien, el cerebro muy bien. El que estaba mal era el paciente… equivocado. El paciente no era al que iban a operar. Se habían equivocado… pero nada mas de paciente, porque la operación era la correcta… pero en otro paciente. El Hospital Kenyatta National ya dijo que despidió a varios doctores… y que los pacientes estaban en buen estado… hasta el que iban a operar. ———————————————– ———————————————– Llega el niño cavernícola a la cueva y le enseña su boletas de calificaciones a su papá. El papá se le queda viendo y moviendo de un lado a otro su cabeza no aprueba las calificaciones de su hijo cavernícola. – Te paso que repruebes la clase de cacería… el arco y la flecha estan un poco pesadas para ti- – Te paso que repruebes la clase de agricultura… es un poco complicada esa clase- – Te paso que repruebes la clase de pintura rupestre… no es lo tuyo- – Carajo… Lo que si en serio no puedo permitir, es que repruebes la clase de Historia si apenas llevamos dos páginas escritas- Pero ¿a quien le importa? ¿A quién le importa cuántas calorías tiene cada hamburguesa de los diferentes restaurantes de comida rápida? Las cajetillas de cigarros dicen… es nocivo para la salud y sin embargo lo consumen millones de personas. La cocaína, heroína, crack… y un montón de mugrero que hace daño a la humanidad y sin embargo se consumen por toneladas. Entonces ¿a quien le importa cuántas calorías tienen las diferentes hamburguesas de comida rápida? ¿A quién? A mi no. Casi no compro hamburguesas y si tengo ganas de comerme una no me voy a andar fijando cuantas calorías. Si no me importa las calorías de mi refresco favorito… menos de lo que quiero saborear. Esto es para gente traumada con el peso… o el colesterol. De algo nos vamos a morir… ¿y sin haber disfrutado lo que nos gusta comer? Pues no. Claro, todo con medida… ¿Qué no? Tanto nos privamos de cosas para no estar enfermos… y total que nos toca y ni para donde hacernos. Sabemos de deportistas que mueren llevando una dieta apropiada para lo que ejercen… pero cuando nos toca nos toca. ¿Se le antoja una hamburguesa? Pues disfrútela… no se la acaba? No la guarde, compártala… le hará muy bien. Sugerencias, comengtarios y opiniones favor de hacerlas llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadenews.com