Degradación de calificación aérea de México fue por “indiferencia de las autoridades”, acusa Sinacta

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) acusó que la degradación de la calificación aérea de México a Categoría 2 por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos es “consecuencia de la indiferencia de las autoridades“. Por medio de un comunicado, la Sinacta manifestó que las autoridades no han escuchado ni atendido “problemáticas como las que ya hemos advertido a la administración del sector”. Acusó que tanto el sindicato como sus agremiados han sido reprimidos constantemente “por señalar violaciones a la normatividad, tanto laboral como técnica y las deficiencias para garantizar la continuidad de los servicios de manera segura y eficiente“. Reiteramos nuestra disposición para colaborar con la autoridad aeronáutica en materia técnica para superar los hallazgos encontrados en la auditoría y nuestro compromiso para garantizar la seguridad en el espacio aéreo mexicano. La participación de los controladores debe ser objetiva e inclusiva (no solamente quienes son amigos o familia de las autoridades)”, manifestó. El Sindicato aseguró que no bajará la guardia a pesar de las “represiones laborales” y garantizó “la seguridad en el espacio aéreo mexicano con la responsabilidad, profesionalismo y experiencia de los controladores de tránsito aéreo”.