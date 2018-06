Defensa Jesús Angulo disfruta al máximo el título con Santos

Con apenas 630 minutos en el T o r n e o C l a u s u r a 2018, el defensa de Santos Laguna, Jesús Angulo, ya sabe lo que es ser campeón a sus 20 años de edad y lo disfruta porque le han sabido inculcar lo que es ser un Guerrero. “Vengo desde la Sub 15, así que me han venido inculcando lo que es ser ´Guerrero´, ser santo y lo demostramos en la liguilla. El que va subiendo va generando buenas oportunidades para darle a los de más abajo”, expresó. En declaraciones a la página oficial del club, Angulo se convirtió en la revelación de Santos en la liguilla, al demostrar un gran nivel en su labor por el costado izquierdo, lo que le permitió competir de tú a tú por la titularidad. “Muy feliz, la verdad que somos varios jugadores de la cantera. Terminar con el título es muy emocionante. En tan pocos minutos se logró, gracias a Dios, al equipo que está y vamos para adelante, a lo que sigue”, afirmó. Como resultado de ese trabajo que ha realizado con el club, dijo que el título conseguido en la final ante Diablos Rojos de Toluca hace un par de semanas es para su familia y para la afición lagunera. “El título está dedicado a mi familia, a toda la afición. Muy contento y agradecido con los aficionados porque siempre nos estuvieron apoyando”, finalizó.