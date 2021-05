Dallas: Convocan a marcha contra la brutalidad policial y recordar a Floyd

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- El enojo a nivel nacional contra la brutal represión policial ejercida durante los últimos años a la ciudadanía sigue extendiéndose por las principales ciudades de los Estados Unidos y ahora se concentrará en los siguientes días en Dallas.

Cabe destacar que por los últimos años las relaciones entre la comunidad y los agentes del orden de diversas instituciones policiales se han distanciado de manera crítica. Incluso se habla de desconfianza y rechazo a los policías debido a su exceso de fuerza utilizada en la detención de supuestos violadores de la ley, sobre todo contra los indocumentados.

A medida que se acerca el primer aniversario de la muerte de George Floyd, Next Generation Action Network conmemorará el asesinato de este joven afroamericano y de todas las víctimas de la brutalidad policial con una serie de eventos de una semana de duración.

La organización sin fines de lucro de justicia social con sede en Grand Prairie organizará una carpa emergente, una serie de oradores, un día de servicio comunitario y más durante la Semana de George Floyd del 22 al 29 de mayo. Esta misma institución organizó manifestaciones en Dallas el verano pasado a raíz del asesinato de Floyd a manos de agentes policiales y realizó una protesta después de la muerte de Daunte Wright, quien fue asesinado a tiros por un oficial de Policía de Minnesota, en abril.

Next Generation comenzará la semana destacando las empresas locales de propiedad de afroestadunidenses, en particular las pequeñas empresas de mujeres de esa minoría y las compañías LGBTQ también de ese grupo étnico durante una semana a partir del 22 de mayo en Main Street Garden Park en Dallas. Será seguido por un día de servicio en el Forest Park de Dallas.

ANUNCIAN

MARCHA

El 25 de mayo, la organización sin fines de lucro organizará una marcha de solidaridad y un mitin para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Floyd. La marcha comenzará en la sede del Departamento de Policía de Dallas.

La semana concluirá con un viaje a Tulsa el 29 de mayo para conmemorar el centenario de la destrucción de Black Wall Street.

Todos los interesados en obtener más información sobre George Floyd Week deben enviar un mensaje de texto con GEORGEFLOYDWEEK al 56525 y en la página de Facebook de Next Generation Action Network.

JUSTIFICAN

TIROTEO

Un fiscal de Carolina del Norte dijo que los agentes del alguacil estaban justificados al disparar fatalmente contra Andrew Brown Jr. porque ignoró sus órdenes y puso en peligro al menos a dos de ellos cuando conducía su automóvil hacia los agentes.

El fiscal de distrito Andrew Womble indicó en conferencia de prensa que Brown usó su automóvil como un «arma mortal», lo que hizo que los agentes del condado de Pasquotank creyeran que era necesario usar fuerza letal. Womble, quien reconoció que Brown no estaba armado con pistolas u otras armas, dijo que los agentes no enfrentarán cargos criminales.

Los abogados de la familia de Brown que vieron imágenes de la cámara corporal de los oficiales señalaron anteriormente que estaba tratando de alejarse de los agentes y no representaba ninguna amenaza. El abogado de la familia Harry Daniels manifestó que la familia estaba preparando una respuesta al anuncio de Womble.

Durante su conferencia de prensa, Womble dijo que un oficial que intentó abrir la puerta del auto de Brown terminó parcialmente en el capote del vehículo cuando Brown retrocedió, y el oficial se encontró directamente en el camino del auto momentos después cuando Brown condujo hacia adelante. Womble dijo que el oficial tuvo que empujar el auto con la mano para evitar ser atropellado, y al menos uno de los otros oficiales también estaba en peligro cuando el grupo trató de detener a Brown bajo órdenes judiciales relacionadas con las drogas.

«Encuentro que los hechos de este caso ilustran claramente que los oficiales que usaron fuerza letal contra Andrew Brown Jr. lo hicieron de manera razonable y solo cuando un delincuente violento usó un arma mortal para poner sus vidas en peligro», dijo Womble, refiriéndose al auto de Brown. Añadió que descubrió que “las acciones y la conducta de Brown eran realmente peligrosas en el momento del tiroteo… Brown representó una amenaza inmediata para la seguridad de los oficiales y otras personas».

El alguacil informó que sus ayudantes no resultaron heridos.

IMPIDE

TRANSMISION

El fiscal dijo que no publicaría el video de la cámara corporal del enfrentamiento entre Brown y los agentes del orden, pero reprodujo partes del video durante la conferencia de prensa que varios medios de comunicación transmitieron en vivo.

El tiroteo del 21 de abril provocó protestas durante varias semanas por parte de los manifestantes que pedían la divulgación pública del video de la cámara corporal. Si bien las autoridades mostraron imágenes a la familia de Brown, un juez se negó a publicar el video en espera de una investigación por parte de la Oficina de Investigaciones del Estado. Womble tomó la determinación de no acusar a ninguno de los oficiales después de revisar el informe de la oficina.

Los tres agentes involucrados en el tiroteo: el investigador Daniel Meads, el oficial Robert Morgan y el Cpl. Aaron Lewellyn han estado de licencia desde que sucedió el fatal incidente. La oficina del Alguacil dijo que Morgan es afroamericano, mientras que Meads y Lewellyn son blancos.

Un abogado que representó a los tres involucrados durante una audiencia judicial sobre las peticiones para publicar el video no respondió de inmediato a un correo electrónico de los medios de comunicación en busca de comentarios.

Otros cuatro agentes que estaban en el lugar fueron reintegrados después de que el alguacil dijera que no dispararon sus armas.

Una autopsia independiente publicada por la familia encontró que Brown recibió cinco balas, incluida una en la parte posterior de la cabeza. Los abogados de la familia de Brown que vieron imágenes de la cámara corporal afirman que muestran que Brown no estaba armado y que no condujo hacia los agentes ni representó una amenaza para ellos.

Por otra parte, el FBI ha iniciado una investigación de derechos civiles sobre el tiroteo.

FRAUDE

CRIMINAL

El fiscal especial que persigue los cargos de fraude de hace seis años contra el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha instado a la corte de apelaciones de Houston a dictaminar sobre varios asuntos pendientes, y señaló que ha estado esperando más de medio año por una decisión.

Brian Wice le recordó a un panel de tres jueces de la Primera Corte de Apelaciones que su solicitud de reconsiderar la decisión de trasladar los casos de Paxton fuera del condado de Harris ha estado pendiente durante siete meses, y que solicitó una audiencia hace tres meses.

Paxton fue acusado de fraude de valores hace casi seis años, agregó, pero el funcionario electo republicano aún no ha sido juzgado.

“Visto en este contexto, es completamente razonable y apropiado que el panel dedique treinta minutos a los temas novedosos que impactan la jurisprudencia de Texas en este asunto en un argumento oral”, escribió Wice. «El argumento puede ayudar a resolver cualquier pregunta que haya impedido la resolución de esta petición».

Los abogados de Paxton no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, pero han expresado los deseos de su cliente de buscar un juicio justo y rápido.

HISTORIA

CRIMINAL

En junio de 2020, el juez de Houston que presidía los casos en ese momento ordenó que regresaran al condado de Collin, donde se cometieron los presuntos delitos. Al hacerlo, el juez le dio una gran victoria a Paxton, quien ha vivido en McKinney durante décadas y disfruta del apoyo en el confiable condado rojo. Un segundo juez estuvo de acuerdo.

Pero los fiscales apelaron la medida, diciendo que los enjuiciamientos por delitos graves de Paxton pertenecen al condado de Harris y la decisión del juez despojó a «los ciudadanos del condado de Harris de su derecho a determinar si Ken Paxton es un delincuente». La corte de apelaciones dejó el caso en suspenso mientras reflexionaba sobre el tema.

Los casos contra Paxton se han retrasado repetidamente desde que fue acusado en julio de 2015 , ya que las dos partes pelean por el lugar adecuado para el juicio, el juez apropiado y cuánto se debe pagar a los fiscales . El huracán Harvey también retrasó los procedimientos.

Paxton está acusado de engañar a los inversores para que compren una empresa de tecnología del norte de Texas llamada Servergy, Inc., sin revelar que el director ejecutivo lo estaba compensando. Enfrenta dos cargos de fraude por delitos graves en primer grado basados en estas acusaciones, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 99 años de prisión, y un cargo por fraude en tercer grado por no registrarse con el estado como representante de asesores de inversiones.

Paxton luchó con éxito dos veces contra los cargos federales de fraude civil que surgen de estas mismas acusaciones.

Además de sus acusaciones, Paxton ahora está siendo demandado por varios exempleados que afirman que tomó represalias contra ellos después de que lo acusaron de abuso de cargo y soborno. Dicen que Paxton usó su puesto para ayudar a Nate Paul, un desarrollador inmobiliario de Austin y donante de campaña, a cambio de ayuda para remodelar su casa y un trabajo para una mujer con quien Paxton supuestamente tuvo una aventura. Según los informes, el FBI está investigando estas acusaciones.

BUSCA

REELECCION

Paxton fue reelegido en 2018 y ayudó a su esposa, Angela Paxton, a conseguir un escaño en el Senado de Texas ese año. Está planeando postularse para la reelección el próximo año, dijo Paxton al presentador del programa de radio Mark Davis.

«Sí, me postulo para la reelección», dijo Paxton. Davis luego preguntó sobre un posible desafío del comisionado de Tierras George P. Bush, un compañero republicano. Paxton afirmó que Bush inicialmente quería desafiar al vicegobernador Dan Patrick, pero que cambió de opinión porque «Patrick tiene alrededor de $ 20 millones en el banco y yo no tengo tanto dinero, así que me eligieron».

«Se supone que debo tener la oportunidad de ser juzgado frente a mis compañeros», dijo Paxton cuando se le preguntó sobre sus acusaciones de fraude, alegando que los fiscales no tienen a nadie que testifique en su contra. “Esta idea de un juicio rápido que se supone que debes tener bajo la Constitución, no está sucediendo porque, quiero decir, no tienen un caso. Si tuvieran un caso, no tardarían seis años. Entonces todo esto es político. George P. es político».

INTERVIENE

EL FBI

Davis también preguntó sobre la investigación del FBI.

“Estaba siendo investigado por el FBI en ese momento, lo cual es un poco extraño ahora que me estén investigando sólo por investigar, porque eso es lo que es. Y hay muchas cosas en eso que creo que no están bien”, enfatizó Paxton, aparentemente refiriéndose a su decisión de investigar las acusaciones de Nate Paul de que el FBI violó sus derechos cuando sus agentes registraron su casa en 2019. Terminada mi investigación, al menos podríamos haber encontrado la verdad, lo que creo que habría llevado a algunas otras preguntas».

“Es lamentable la forma en que funciona el sistema y es lamentable que nunca se obtenga una buena cobertura de los medios de comunicación sobre lo que sucedió realmente”, agregó. «Así que ahora puedes acusar a la gente de cosas y de repente eres culpable».