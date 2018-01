Crisis humanitaria en Venezuela es un “invento” afirma Maduro

Caracas, Ven.- (Notimex) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este martes denuncias de la oposición de que el país enfrenta una crisis humanitaria, y afirmó que se trata de un “invento” para justificar una intervención de Estados Unidos a fin de apoderarse del petróleo y las riquezas del país. “Viven hablando de una supuesta crisis humanitaria en Venezuela. A Venezuela no la va a intervenir nadie, Venezuela está trabajando por su seguridad social, por la igualdad”, señaló en un acto con médicos comunitarios. “A Venezuela no la toca un gringo compadre. Venezuela pertenece a los venezolanos. Ellos quieren el petróleo venezolano, nuestras riquezas y acabar con la revolución bolivariana, que es una alternativa al mundo neoliberal”, agregó. Agregó que con la denuncia de una supuesta crisis humanitaria se pretende justificar la intervención del país. “Para nosotros los socialistas, la salud debe ser para todos, un derecho social y humano”, señaló. “Se pretende justificar una intervención norteamericana por razones humanitarias, pero buscan el petróleo, las riquezas del país. Como no pueden intervenir, inventan una crisis humanitaria los bandidos de la oposición interna, vendepatrias”, aseveró. Asimismo, dijo que la oposición sabotea la distribución de alimentos y medicinas en el país. Maduro llamó “bandido” y “traidor a la patria” al dirigente opositor Julio Borges, exjefe de la Asamblea Nacional (Congreso), quien encabeza la delegación opositora con la que el gobierno mantiene un diálogo en Santo Domingo para buscar salidas a la crisis. “El pueblo le va a cobrar eso con votos. Cuando vengan las presidenciales el pueblo va a castigar a los traidores”, indicó Maduro, quien buscará una reelección en los comicios de este año. En el acto, Maduro agradeció a Cuba por haber apoyado el programa de formación de los médicos comunitarios. El jefe de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el opositor Luis Florido, envió a los países vecinos una alerta internacional por una eventual oleada de des plazados por hambre, que podría incrementarse por el desabastecimiento de alimentos de comienzos de año en el país.