Cowboys recibirán a los Packers el domingo 14 de enero,en el AT&T Stadium

El juego será el segundo de Mike McCarthy contra los Packers desde que llegó a Dallas en 2020. McCarthy se desempeñó como entrenador en jefe de Green Bay durante 13 temporadas y poseía un récord de 7-1 contra los Cowboys, incluidas dos victorias en los playoffs en 2014 y 2016. «Han tenido un buen año», dijo McCarthy después del partido del domingo sobre los Packers. «Este año no participaré en el drama que estoy seguro que a ustedes les encantará. Es hora de los playoffs. No importa contra quién juegues». El domingo será el primer partido de playoffs en casa de los Cowboys desde que cayeron ante los San Francisco 49ers en la Ronda de Comodines de los playoffs 2021-2022. Con McCarthy, los Cowboys tienen marca de 1-2 en los playoffs.

El resto del calendario de playoffs de la NFC verá a Los Angeles Rams, sexto sembrado, visitar a los Detroit Lions, tercer sembrado, y a los Philadelphia Eagles, quinto sembrado, viajar para enfrentarse a los Tampa Bay Buccaneers, cuarto sembrado. Si los Cowboys derrotan a los Packers, tendrán el puesto restante más alto en la Ronda Divisional, mientras que los 49ers de San Francisco, primer clasificado, tendrán el puesto restante más bajo.

Como segundo sembrado, los Cowboys necesitarían que los 49ers pierdan en la Ronda Divisional para poder obtener un posible Juego de Campeonato de la NFC en casa. Una aparición le daría a Dallas su primer Juego de Campeonato de la NFC desde 1995, cuando la franquicia ganó por última vez un Super Bowl.

Desde 1996, temporada del quinto y último anillo, que Dallas Cowboys sueña con este sea finalmente su año. ¿Será este? Todavía está por verse. Los dirigidos por Mike McCarthy cumplieron con una muy positiva temporada regular, aunque ahora deberán demostrarlo en los mano a mano. En esta instancia, el año pasado, superaron a Tampa Bay Buccaneers por 31-14 antes de perder luego con San Francisco 49ers. ¿Podrá Dak Prescott llevarlos lejos en la postemporada?

Para los Packers, las cosas no pudieron salir mejor en el primer año de la era post-Aaron Rodgers. Jordan Love dio muestras de estar listo para ser el mariscal del futuro de la franquicia de Wisconsin y con tres victorias consecutivas para cerrar la Fase Regular, Green Bay vuelve a los Playoffs listo para dar batalla.

¿Dónde y cómo ver Dallas Cowboys vs. Green Bay Packers? Canales de TV y streaming online para el partido por la Ronda de Comodines 2024

Canal de TV:

España: Movistar Deportes

Argentina: A confirmar

México: Fox Sports y Canal 5

Estados Unidos: Fox

Streaming:

España: NFL Game Pass Internacional en DAZN, Movistar Plus+

Argentina: NFL Game Pass Internacional en DAZN

México: NFL Game Pass Internacional en DAZN, ViX, Prime Video

Estados Unidos: NFL+ y Fubo

¿Cuándo y a qué hora juegan Dallas Cowboys vs. Green Bay Packers? Día y horario para el partido por la Ronda de Comodines 2024

Día: Domingo 14 de enero

Hora: 15:30 CDMX, 16:30 ET de Estados Unidos, 18:30 de Argentina y 22:30 de España

Estadio: AT&T Stadium, Arlington

McCarthy ha cambiado su enfoque contra los Packers

Si realmente existiera un guionista de la NFL, merecerían un aumento por pintar una obra maestra de este tipo con la imagen de los playoffs de la NFL de este año. Uno de los titulares más importantes al ingresar al fin de semana de la Ronda de Comodín es Mike McCarthy enfrentándose a los Green Bay Packers como entrenador en jefe y responsable del juego ofensivo de los Dallas Cowboys. En otras palabras, si McCarthy quiere apoderarse de todo en 2023, primero tendrá que pasar por su ex equipo como líder de un club al que eliminó de los playoffs en más de una ocasión: como líder de dicho ex equipo. Sin embargo, esta vez McCarthy no se inclina hacia ese ángulo.

«Estoy seguro de que les encantará el drama, pero no participaré en él este año», dijo después de derrotar a los Commanders para ganar el título de la NFC Este y la segunda siembra. «Es hora de los playoffs. Para ser honesto, no importa contra quién juguemos. … Necesitamos jugar nuestro mejor fútbol. «No importa contra quién juguemos ni dónde los juguemos. Esa tiene que ser nuestra mentalidad».

«Al final del día, este es mi equipo: soy un Dallas Cowboy», dijo McCarthy. «Esta es nuestra oportunidad y sólo me aseguro de hacer mi parte, y eso es hacer todo lo que pueda para ayudar a ganar este juego».