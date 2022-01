Confirman dos nuevos casos de Ómicron en Tamaulipas

Share on Twitter

Share on Facebook

TAMAULIPAS.-

Las autoridades de Salud en Tamaulipas informaron sobre dos nuevos casos más confirmados con la variante Ómicron. Se trata de dos personas de Tampico. Se informó que se trata de un hombre de 57 años, de Tampico, pero que labora en Ciudad Victoria y una mujer de 65, quien se confirmó que tiene contacto permanente con proveedores en la capital del estado. Se dio a conocer que ambos pacientes presentan sintomatología leve y no se encuentran hospitalizados, mientras las autoridades de salud buscan la cadena con las que las personas confirmadas tuvieron contacto. Tras la confirmación de los nuevos casos, se exhortó a la población a limitar el contacto social, así como no realizar reuniones con gran cantidad de personas en estas fiestas a fin de que se propaguen los casos. También se alentó a la población a seguir con el esquema de vacunación ya que es el mejor escudo. También mantener las medidas de higiene y seguridad, como la sana distancia y el constante lavado de manos o aplicar gel antibacterial, así como el uso de cubrebocas.

LO QUE SEÑALA LA OMS

Tras la confirmación de la nueva variante en África, las autoridades sanitarias de cada país se han dado a la tarea de investigar el impacto. Luego de semanas se ha señalado que la variante Ómicron es capaz de infectar a quienes ya han sido vacunados, así como los que se han recuperado de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, ha exhortado a la población para que se abstengan de realizar fiestas navideñas en familia, que no se aglomeren personas en las viviendas. Tamaulipas confirmó dos nuevos casos con la variante Ómicron, dos personas de Tampico, una mujer y un hombre, quienes tienen contacto o laboran directamente en Ciudad Victtoria, por lo que hacen un llamado a tener unas fiestas responsables.