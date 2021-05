Comisión Disciplinaria abre investigación contra Roger, Benedetti, Sánchez y Suárez

La indisciplina en la que se vieron involucrados cuatro jugadores del América y que la hiciera pública una revista de farándula no pasó desapercibida por la Comisión Disciplinaria. La Liga MX le notificó al América que van a investigar lo ocurrido para luego dar su veredicto: “En seguimiento a los acuerdos y la normatividad aprobados por la Liga MX y los clubes para reforzar la prevención de contagios por Covid-19. La Liga MX turnó hoy (martes) a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol el caso de los jugadores del club América, Roger Beyker Martínez Tobinson, Nicolás Benedetti Roa, Richard Rafael Sánchez Guerrero y Leonardo Gabriel Suárez”, informó la Comisión. El comunicado expuso que “nos hemos percatado de un posible incumplimiento o violación al Protocolo Sanitario de la Liga MX”. La directiva azulcrema está al tanto de la investigación: “El club América ha sido notificado de la solicitud de la Liga MX a la Comisión Disciplinaria y esperarán la resolución para tomar las medidas pertinentes”, avisó la Comisión. El acto de indisciplina habría ocurrido una semana antes de jugar contra Pachuca en cuartos de final. La fecha tentativa de lo ocurrido es el 6 de mayo del presente año, un día después de superar al Portland Timbers 3-1 en la Liga de Naciones de Concacaf. América se encuentra de vacaciones, sin embargo, el primer caso de indisciplina con Santiago Solari al frente de las Águilas ronda Coapa. En caso de ser culpables, el reglamento dice que “si un integrante de los clubes es sorprendido no respetando el Protocolo Sanitario de la Liga MX en eventos no autorizados por el club, deberá ser separado del plantel por un periodo de 10 días y se reincorporará presentando ante la Liga una prueba PCR negativa”. Eso no es todo: “Adicionalmente, de conformidad con los Reglamentos de Competencia de la Liga MX y Expansión, así como con los Reglamentos Generales de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, el caso será turnado a la Comisión Disciplinaria para su análisis pudiendo alcanzar una sanción económica de $100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.)