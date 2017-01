CLAVE: PALOMITAS

No se si agradacer tu carta o no. Apenas empieza el año y ya están como la mosquita (luego te digo como) Podría recomendarte a un amigo que es psicólogo, pero tambien tengo a un psiquiatra (no se para que se le pone la “p” a estas palabras si no tiene un uso importante, pero esto lo explicare en otra ocasión). ¿Sabes algo de termodinámica? ¿Algo sobre los polipetidos? ¿No? entonces como fregaos quieres que te explique el porqué si los maicitos de las palomitas son iguales… cuando explotan son muy diferentes? Antes que me gustaria saber cual es tu QU… no sabes que es eso o si? Es nada menos y nada mas que tu coeficiente intelecual… tienes ¿verdad? Perdon, ofrezco mis disculpas, esta abreviación es en inglés, creo que por eso no me entendiste verdad? Ya me imagino que no disfrutas las palomitas por estar pensando en que todas son diferentes… me equivoco? Creo que no. Qué porque te digo esto? Por la sencilla razón que me han contado muchas historias parecidas a la tuya. Hace tiempo recibí una carta pidiendome que explicara porqué los copos de nieve son todos diferentes… tampoco la contesté (porque no se). No me explico como es que se ponen a pensar en cosas que les mataría la mitad de sus neuronas en pensar como funcionas las cosas. Por lo que mas quieras, solo disfruta. Lo tienes y ya. El como son y como funcionan lo que nos rodea déjaselo a quien tiene la manera de hacerlo y tienen muchas neuronas que matar. Ademas, aparte de ti a quien mas le importa las palomitas? Sabes? Aprenderías mucho si vieras la serie de Batman que salio en los 60’… por cada babosada que se le ocurria decir al murcielago… que de murciélago no tenia nada, era una rata con capa y nada mas.