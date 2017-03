CLAVE: MOSCA

CLAVE: MOSCAS Que quieres que te diga? Que estas peleando por una causa noble? Que estas dando tu vida por el bien de la humanidad? Que quieres, que tu nombre se quede impreso por la eternidad? No pos si que estas mal… y no estoy jugando. Una pregunta, desde cuando se te metió esa idea en tu cabecita? No creo que desde que eras chico porque uno cuando es chico no tiene esas ideas tan taruguas como la que traes ahora. Para lo que uno tiene cerebro es para andar jugando y perseguir chicas… todo lo demas no importa. Asi que creo que esto te llegó al cerebro por tener mucho tiempo sin hacer nada… me equivoco? Creo que no. Así que, crees que estas luchando por una causa noble? Te digo! No pueden fumar esa cosa sin que su cerebro empiece con sus reversas, caray, si que estamos fritos.Creo que tu lucha es mas bien contra el bienestar de la humanidad. Así que se te hace cruel que las moscas mueran por causa de insecticidas… y es por eso que estas trabajando y luchando para que esos insectos tengan una muerte mas digna, cierto? Tu lucha es para que esos insecticidas asesinos de moscas sean retirados del mercado? Y que en vez de insecticidas se les de monoxido de carbon para que asi puedan morir humanamente? Vaya que tu cerebro esta trabajando. Una pregunta, quieres que ese monoxido de carbon se le inyecte en las venas o se les proporcione usando mascarillas para que las moscas lo respiren? Tu diras. Si es asi, entonces hay que conseguir mascarillas y tanques de monoxido de carbon para las que no quieran respirar entonces se les inyecte via intravenosa… creo que nos vamos a entretener mucho. Apenas para ti que tienes tiempo de sobra. Pero que de las personas que tienen muchas cosas que hacer? No pueden andar perdiendo el tiempo en esas cosas… ya se, que se pongan a juntar las moscas y otro grupo les inyecte o ponga las mascarillas no?

CLAVE: FANTASMAS No “pos ‘ta güeno” el asunto mas de lo que crees. Nunca se me había ocurrido esa pregunta… menos la respuesta. Así que no tengo la respuesta pero te prometo que antes de que termine estas líneas tu pregunta sera contestada. Solo estoy haciendo mis últimos estudios para no engañarte. De que color son los fantasma? Caray, si que es una pregunta muy profunda. No cualquier persona se hace esta pregunta, no señor. Tiene que ser una persona que tenga mucho tiempo libre. Una persona que no estudie, que no trabaje, que se la pase todo el dia sin hacer nada. Una persona que le valga madre como esta el mundo… si señor. Así que creo que tú entras en cualquiera de estas categorías. Te diré algo y no es por querer hacerte sentir mal… nunca lo haría. Pero creo que el día que yo empiece con esas babosadas mejor le doy un tiro a mi aureola. En serio que si. Y es que no es fácil salir con estas tarugadas. Se necesita mucho no tener vergüenza. No tener inteligencia… quieres que le siga o mejor aqui le paro? Le podría seguir pero no quiero traumarte. Sabes? Ya tengo el resultado de mis estudios para saber de que color son los fantasmas. Segun mis estudios… los fantasmas son blancos. De que otro color podrian ser? Te imaginas que mi estudio diera como resultado que los fantasmas son de color rojo? En donde dejaría al fantasmita “Gasparin”? sería como decir que todo lo que se sabe de Gasparin es mentira. Te acuerdas de la película de “los cazafantasmas”? los fantasmas eran de color blanco… creo. Y es que esto tiene explicación. Estos fantasmas agarran las sábanas de las camas para cubrirse, por eso son blancos. Sabes? Creo que pores o en mi casa no hay fantasmas… no tengo sábanas blancas, soy alérgico a lo blanco.