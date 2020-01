SOLO PARA TERMINAR

Quiero terminar el año con los chistes que mas me han gustado… ¿me lo

permiten?

–

Luisa… quítate la blusa, no te pongas en ese plan… quítate la blusa-

–

Ya te dije que no-

–

No me quieres-

–

Claro que te quiero, pero no me voy a quitar la blusa-

–

No te voy a pedir más… por favor quítate la blusa-

–

No seas necio, ya te dije que no me voy a quitar la blusa: no no y no-

–

Pero si ya nos vamos a casar Luisa-

–

Con mayor razón para no quitármela-

–

Te juro que no te voy a pedir mas… en serio, por mi madre que te

estoy hablando en serio. Ultima vez que te pido que te quites la

blusa… si me quieres-

–

Te quiero pero no me voy a quitar la blusa-

–

Esta es la última vez que te pido que te quites la blusa, si no lo haces

voy a colgar el teléfono-

———————————————————————————————-

La muchacha cincuentona a una amiga…

–

Te acuerdas del vecino que te dije que está bien guapo?-

–

El que vive a la vuelta de tu casa?-

–

Ese mero-

–

¿Qué pasó con él?-

–

Que ayer estuvo a punto de violarme a punta de pistola-

–

No lo puedo creer, se ve tan bueno el muchacho

–

Y ¿qué pasó manita?-

–

Llegó la policía y me quito la pistola-

Venancio y Manolete están discutiendo…

–

Cuanto crees que mida esa escalera Venancio-

–

Mira Manolete… para mi que ha de medir unos 10 metros-