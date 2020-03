CLAVE: MEJOR VIDA

Es la primera vez que alguien me dice que se quiere ir a vivir al campo.

¿Estas segura de lo que dices?

En muchas de las cosas tienes razón… pero en otras creo que en lo

personal lo pensaría mucho.

Es muy fácil decir que es mas saludable vivir en el campo… y se ve que es

fácil.

No dudo que esta idea te la dio una telenovela… en donde los

campesinos y rancheritas andan bien limpias y se ven muy felices… ¿me

equivoco?

Antes de seguir quiero decirte que ese mundo no existe más que en las

telenovelas.

El mundo real no lo pasan por televisión. No es negocio. Así que ni te

hagas ilusiones con lo que ves.

En el campo no hay refrigeradores, los baños no tienen regadera, no hay

tasas de baño… solo pozos. No hay television, menos cable. No hay

internet.

¿Quieres que le siga?

Si te llegas a bañar dos días a la semana es mucho.

¿Todavía estás segura que te quieres ir a vivir al campo?

Te vas a perder las repeticiones de a tu “señorita Laura”de Sabado

Gigante, ventaneando, tampoco vas a ver al “Gordo y la Flaca” (no sé si

todavía exista ese programa) no creo que quieras hacerlo.

Te recomiendo que te vayas a “pasear” por esos lugares unos cuantos

días a ver cómo te sientes.

Se me olvidaba decirte que no hay aire acondicionado ni calefacción.

¿Microondas…? caray, si no hay luz menos esos aparatos.

¿Papel de baño? Creo que tampoco.

Si aun así te quieres ir a vivir al campo… felicidades. Pero ya no fumes esa

cosa, le hace daño a tu cerebro. Y ya no veas esas telenovelas, ¿estamos?