CLAVE: MEJOR VIDA

Debo de reconocer que es la primera vez que alguien me dice que se quiere ir a vivir al campo. ¿Estás segura de lo que dices? En muchas de las cosas que mencionas tienes razón… pero en otras, creo que en lo personal lo pensaría mucho. Es muy fácil decir que es más saludable vivir en el campo… y se ve que es fácil. Podríamos decir que saludable si, más fácil no. No dudo que esta idea te la dio una telenovela. En esas ocumentales (o séase novelas) los campesinos y rancheritas andan bien limpias y se ven muy felices… ¿me equivoco? Antes de seguir quiero decirte que ese mundo no existe… más que en las telenovelas.

El mundo real no lo pasan por televisión. Así que ni te hagas ilusiones con lo que ves. En el campo no hay refrigeradores, los baños no tienen regadera, no hay tasas de baño… solo pozos. No hay televisión, menos cable. No hay internet. ¿Cuánto tiempo aguantarías sin tu celular?

¿Quieres que le siga? Sí te llegas a bañar cuatro días a la semana es mucho. Todavía estás segura que te quieres ir a vivir al campo? Te vas a perder tus programas favoritos de la TV. Te recomiendo que te vayas a “pasear” por esos lugares unos cuantos días a ver cómo te sientes… ok de vacaciones. De una vez te digo que No hay hoteles. Casi se me olvida decirte que no hay aire acondicionado ni calefacción. En tiempo de frio creo que no te vas a bañar, ya que no hay agua caliente. Bueno, Microondas… caray, si no hay luz menos esos aparatos. ¿Papel de baño? Creo que tampoco. Si bien te va… papel periódico. Si aun así te quieres ir a vivir al campo… felicidades. Pero ya no fumes esa madre, le hace daño a tu cerebro. Y ya no veas telenovelas… ¿estamos?

CLAVE: CANCION

No sé que decirte… me hiciste recordar mis tiempos de estudiante en la primaria y eso te lo agradezco, y mucho. Claro que recuerdo esa canción de… “2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8… 16”. Vaya que era toda una proeza aprender esa canción. Claro, que cuando uno está en la primaria todo es novedad y nos parece lo máximo. Pensábamos que, con esta canción aprendida, las matemáticas nos iban a hacer los mandados ¿no?

La realidad es que de nada nos sirvió aprender esta canción como otras cosas más en la escuela. Espérame… empecé a contestar tu carta sin haberla leído toda. En serio que te sales… yo tratando de ver las cosas positivas de lo que aprendimos en la escuela y tú me vienes con la pregunta de que en tono cantábamos esta cancioncita. No tienes… bueno, creo que tienes, pero demuestras lo contrario. Así que tu pregunta es que en que tono cantábamos la canción porque la quieres comercializar. En serio que se necesita tener un cerebro de “AMLO” para querer hacer esto. ¿Qué te has creído? ¿Crees que puedes hacer lo que se te pegue la gana con nuestras canciones que son “Patrimonio de la Nación? Si estas listo para ir a la cárcel, para recibir el repudio de la gente… entonces sigue con esos pensamientos. ¿Dices que ya tienes los arreglos musicales con banda, bachata y rap para esta canción? Por favor, si en algo valoras tu vida no lo hagas. Son canciones que como las de Crí Crí… son únicas. ¿Sabes? Si me puedes hacer una copia de esa canción en Rock and roll y otra versión con mariachi… me gustaría mucho escuchar esa canción en esos estilos. En los otros ritmos ni te atrevas.

Te lo pido en nombre de nuestro México.