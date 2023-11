CLAVE: LA BIKINA

No entiendo porque me hacen hacer estas cosas que luego me meten en cada lio que para que les cuento. Juré por mi gato que murió de diarrea que nunca lo diría, pero en vista de que se están creando muchos chismes… eso no me gusta. Siempre he estado en contra de cualquier chisme que se haga de mi gato. Y como mi gato no tiene la culpa de lo que pasa… pues he decidido romper mi silencio acerca de la Bikina.

Debo de aclarar que la Bikina… es la segunda edición de La Llorona.No sé si seguir con esto. Me da pena ajena. Pero ni modo, todo sea por mi gato que murió de diarrea. Pues si, (no sé cuantos enemigos me voy a echar encima… y gratis) La Bikina es la versión moderna de… ¡Caray!!!!!! ¿Qué estoy a punto de decir? ok, me lo crean o no, es la puritita la verdad. Algún día lo tendrían que saber y el efecto sería el mismo… o peor. Lo único que busco es el bienestar de la humanidad que sepa lo que tiene que saber… tope donde tope. Tiene que haber justicia… caiga quien caiga. Lo siento por los románticos… por aquellas personas que solo ven corazones por todos lados, pero es la verdad, la puritita verdad. La Bikina no es más que la Llorona en versión moderna.

Los que vayan a poner en tela de duda lo que acabo de afirmar solo tienen que checar la letra de lo que estoy diciendo

La Bikina anda sola… igual que la Llorona. La gente habla de ella (la Bikina)… como la Llorona. La Bikina tiene pena y dolor… igual que la Llorona. La Bikina llora… igual que la Llorona. La Bikina no conoce el amor… igual que la Llorona. Bueno, eso es lo que creo. Aunque algunos chismosos dicen que ha tenido sus… haberes. No me consta ni lo unió ni lo otro. Como dijo Obrador… “Tengo otros datos”. Llora por alguien… igual que la Llorona. ¿Qué más pruebas de que la Bikina es la Llorona? Lo siento mucho, pero lo tenía que decir… ofrezco mis disculpas sí estoy hiriendo sentimientos.

CLAVE: NORTE

Me gustaría encontrar la manera de poder explicártelo con bolitas y palitos y la verdad es que no la encuentro, en serio que no. Y es que cuando se trata de explicar cómo funciona la Tierra me encuentro con muchos detalles que me son difíciles de explicar y eso me duele mucho… no poder compartir lo que sé con la gente que no tiene ese privilegio que yo tengo… lo siento mucho. Pero, en fin; no puedo cambiar el curso de la historia y pues intentaré darte algo de mi conocimiento. ¿Qué por qué el Norte del planeta Tierra magnetismo y el Sur no? Creo que esa pregunta se le deberías de hacer al Creador y no a mí. Yo mismo soy creado por El, y aun así no me atrevo a hacerle esa pregunta. Creo que eres de esas personas que no están contentas con nada. Que todo les molesta. Si las tiene… porque las tiene. Si no las tiene… porque no las tiene. Si pasa… porqué pasa. Si no pasa… porque no pasa. Nomás para que te des un idea de lo que estoy diciendo… en que te afecta que el polo Sur no sea magnético como lo es el Polo Norte. Agradecido deberías de ser con que sea el Polo Norte el que este magnetizado. Gracias a que el Polo Norte esta magnetizado es que podemos usar la brújula. ¿Te imaginas que los dos polos fueran magnéticos? El uso de la brújula no tendría efecto. Si te llegaras a perder y quisieras usar la brújula no podrías hacerlo. No sabrías donde está el norte o el sur. Sin embargo; siendo solo un polo magnético sabes en donde queda el norte. Aunque a decir verdad creo que en lo particular… te vale donde queda el Norte o el Sur ¿Verdad? Lo sabía.

Solo tengo una pregunta… ¿sí sabes que es una brújula? Nomás para saber si no estoy perdiendo mi tiempo contigo. Tengo la impresión de que ya lo perdí. Y por contestar tu pregunta me perdí la mañanera de Obrador. A ver si no se da cuenta de que no la vi. Es que me gusta reírme de cada pen… samiento que se le ocurre a este cuate.