CLAVE: ENAMORADO

Sin querer queriendo me hiciste recordar mis tiempos de pubertad… vaya que la disfruté en grande. Con decirte que la disfruté más que mi juventud.Sé que no eres un puberto y que ya estas en edad de la novia… a tus 18 años ya es tiempo del amor. A esta edad ya debes de saber la diferencia entre el amor y las ganas de ir al baño. A mis 18 años ya hacía vuelos de reconocimiento para ver qué chicas se podían conquistar… y lo hacíamos en grupo como si fuera terapia. Tenía un compañero que nos sentábamos en el parque y cuanta muchacha pasaba le poníamos una calificación. Luego la perseguía y hacia como que me la encontraba y de una u otra manera le sacaba platica para saber su nombre, dónde estudiaba, dirección… y toda la información que me pudiera dar. Nada de Facebook, Instagram, WhatsApp, teléfono (de la casa) … nada de lo que se tiene ahora. Tanto ha cambiado con el tiempo que ahora primero se tienen relaciones intimas y luego le preguntas el nombre, luego la sigues en Facebook y todo lo demás. Recuerdo que en mi tiempo de pubertad íbamos casi a lo seguro con una chica que nos gustara. Había un 50% seguro que resultara efectiva. Pregúntales a tus padres y te darás cuenta de que es cierto lo que te digo. Es más, estoy mas que seguro que tus padres practicaron esta técnica casi 50% de infalibilidad… te la cuento.Agarrabas una flor (las margaritas estaban eliminadas de esta suerte). Luego empezabas a desojar la flor (no sé por qué se le dice desojar si lo que estas quitando son pétalos no hojas). Pétalo arrancado y decías… me quiere. Otro pétalo y decías… no me quiere… así quitando pétalos y diciendo me quiere no me quiere, hasta que se acabaran los pétalos. Sí el último era “me quiere” nos lanzábamos a la conquista y era un 50% seguro que fuera cierto. En caso de que el final fuera “no me quiere” de todas maneras nos lanzábamos. Pero ya sabíamos que teníamos un 50% de que no resultara. Eso era amor… no fregaderas.

CLAVE: REGGETTON

Hace años que hice un estudio-investigación y di a conocer los resultados de esa investigación-estudio. Todavía es tiempo que no entiendo a eso que le llaman reggaetón… música no es… canción menos. Pero de que ha pegado ha pegado. Claro que hay que ver quienes son los seguidores de ese “género musical”. Me atrevo a decir que los que gustan de ese genero son personas poca educada y de valores dudosos… es mi percepción.

En ese estudio que di a conocer decía que para entender lo que dicen los cantantes lo tienen que repetir varias veces lo que dicen. Esto lo hacen por dos cosas: Primero: no se les entiende lo que dicen y lo tienen que repetir varias veces para MEDIO entender lo que su cerebro les dijo que dijeran. O sea que ni ellos mismos saben lo que están diciendo… por una parte. Segundo: lo tienen que repetir porque los que escuchan creo que están sordos… por una parte. Por otra parte como no tienen mucho cerebro para entender lo que dicen pues se lo tienen que decir varias veces. Que quede entendido que esto es en cuento al lenguaje de la canción. Todavía hay una tercera razón para poder entender lo que cantan… no por la música. Esta razón es el movimiento están de las manos de los que cantan. Pareciera inofensivo, pero no. El movimiento de las manos también lleva un mensaje. Así que los que cantan y los que los escuchan reggaetón entienden el lenguaje con las manos… o de señas.

Ahora con mas estudios-investigación he llegado a la conclusión de que los reggaetoneros como no saben cantar… mejor las platican. Así que no es raro de que cualquier persona se puede meter a reggaetonero. Aquí la cantada vale madre. Pero la culpa no la tiene el indio, sino quien lo hace compadre. ¿Quiénes son los indios? ¿Quiénes son los compadres? La respuesta no la sé… y tampoco me importa. Es más, me vale madre también. Es por eso que me gustaría que los alumnos de kínder, hasta la preparatoria o High School se les enseñe música, para que no salgan con sus tarugadas cuando ya estén grandes. Hay que invertir desde chiquitos.