CLAVE: EMPODERAMIENTO

He tenido mucho cuidado de no meterme en donde no me llaman, pero si no mal recuerdo esta es la quinta carta que me mandas y que me pides que diga lo que no quiero decir. Lo siento, pero mi paciencia tiene limite y pues voy a decir no lo que quieres que diga, sino lo que tengo que decir te guste o no. Si no te gusta, tampoco es para que me digas misógino ni nada parecido. Bueno a final de cuentas si me lo dice ni creas que voy a dejar de comer y mucho menos de tomar mis siestas a mis horas… ¿estamos?

Se muy bien por donde vas ya donde quieres llegar. Lo malo es que en mi opinión esta yendo por el camino equivocado.

¿Quieres que la mujer sea igual en que fregados? No es igual en cuanto al físico y en cuanto a mentalidad. Es igual en derechos, pero de eso a que quiera ser igual a los hombres eso es otra cosa. Te podría dar muchos ejemplos, pero creo que con uno basta para que sea suficiente entendible. Te has puesto a imaginar que podría pasar en una carrera de autos deportivos, por ejemplo: ¿por qué no hacen carreas de autos deportivos a nivel mundial? ¿Sabes por qué? Al menos yo no la organizaría porque sería como matar a mujeres al mayoreo. Recuerdo que hace años había una mujer (creo que era venezolana) que empezó a competir con los hombres en carreas de autos… pero no duro mucho. Si en la carrera de autos deportivos solo compitieran mujeres… ¿cuántas mujeres crees que sobrevivirían? Es más, el morbo sería saber cuántas quedarían vivas, cuantas quedarían heridas y cuantas morirían.

Así que, por lo pronto, si no entiendes este ejemplo pues es porque quieres ver a mujeres muertas en cada fin de carreras de autos.

Según mis cálculos creo que en cada carrera morirían mínimo unas 5 mujeres. Solo date una idea… ¿cuántas mujeres has visto manejar autos formula uno? Bueno, un Porsche, un Ferrari, un Bugatti, McLaren… ¿entiendes?

CLAVE: DESAPARICION

No es ningún corrido ni nada parecido… y tiene un mensaje subliminal que nadie lo ha considerado… nadie. Muchas veces vemos letreros, anuncios o lo que sea que nos están diciendo que es lo que pasa y nosotros como si nada… bien despistados. Ya la policía me entrevistó y creo que ya dieron con el asesino. Creo que se habían tardado… en comunicarse conmigo. Y es que la verdad no era para que yo me anduviera ofreciendo para esclarecer la desaparición de esta muchacha. La mayoría de las veces, quien comete el crimen es alguien cercano a la familia… como en este caso. No es familiar, pero es alguien cercano a la familia, el novio. “Que le digo a la ciudad” solito se está echando de cabeza. La gente ni siquiera se ha dado cuenta de lo que esta pasando y ya él esta armando su cuartada, ¿estas entendiendo como trabajan esta gente?

Le esta preguntando… “que le digo a la ciudad” ¿a quién? Pues si esta desaparecida ¿cómo es que le hace esa pregunta? “Por tu desaparición” ¿le esta preguntando a quien para que conteste quién? ¿A poco la policía no se esta dando cuenta de lo que está armando este cuate?… por la virgen del Chorrito. ¿Sabes que es lo que mas me molesta? Que no se están haciendo las investigaciones como debe de ser. No han dicho si a la desaparición siguió la muerte o que. Sabes que desapareció… hasta ahí, pero luego que pasó. ¿La encontraron viva? ¿Muerta? ¿Dónde la encontraron? si le encontraron. En que condiciones… si no la encontraron… ¿la siguen buscando? Porque no torturan al novio para obligarlo a que diga que pasó.

Mi opinión es que él tiene mucho que ver porque nomas fíjate lo que le reclama… “ya no tienes interés” nunca fui tu prioridad” “ ni tu centro de atención” “ya no estoy en tu corazón”… mas claro no se puede. ¿Qué más quieren? Y todavía tiene la desfachatez de decir que se hará pasar por un nombre normal, que pueda estar sin ella, que no se sienta mal… que descaro en serio. Yo que la policía iría por él… pero ya.