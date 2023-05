Castigará EU con mayor severidad a migrantes al finalizar el Título 42

Y advierten: habrá deportaciones y persecuciones masivas

Más de 150 mil personas se concentran en la frontera para ingresar por las aduanas

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- La Casa Blanca dio a conocer ayer martes en un comunicado que el presidente Joe Biden sostuvo una conversación telefónica con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que permitió a ambos coordinar bilateralmente las políticas migratorias que se aplicarán con el fin del Título 42.

La Casa Blanca explicó que ambos líderes hablaron sobre la “estrecha” y “continua” colaboración entre las autoridades fronterizas estadunidenses y mexicanas, así como de las “fuertes medidas” que implementarán para evitar cruces irregulares de inmigrantes indocumentados después del fin del Título 42.

Biden y AMLO discutieron la estrecha coordinación continua entre las autoridades fronterizas y las fuertes medidas de cumplimiento, en preparación para el regreso a la plena dependencia de las autoridades de inmigración del Título 8 en la frontera entre EU y México, que tiene consecuencias más graves para las personas deportadas que la expulsión en virtud del Título 42.

El jueves 11 de mayo, dejará de estar vigente el Título 42, una medida que adoptó el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) con el argumento de que era necesario aislar a EU por motivos sanitarios en medio de la pandemia de la covid-19 y que luego siguió aplicando Biden.

Según la Casa Blanca, Biden y López Obrador hablaron de la importancia de mejorar la cooperación entre Estados Unidos y México con el fin de “gestionar” la migración “sin precedentes” de la región y que se espera que desborde la frontera entre ambos países con el fin del Título 42.

MEDIDAS

URGENTES

Al respecto, los dos líderes hablaron de la “urgencia” de reducir el número de migrantes que se aglomeran actualmente en ciudades del norte de México a la espera de cruzar a Estados Unidos y que, en algunos casos, tienen que dormir en la calle o vivir en improvisados campamentos.

En Twitter, López Obrador también ofreció detalles sobre su conversación con Biden, que duró alrededor de una hora, y en la que ambos reafirmaron su compromiso de seguir trabajando juntos en temas como “la migración con dimensión humanista”.

En un tono similar, la Casa Blanca reveló que ambos líderes subrayaron el valor de “gestionar la migración de manera humana y ordenada” con la existencia de vías legales que les permitan migrar a Estados Unidos.

Asimismo, la Casa Blanca detalló que López Obrador y Biden reafirmaron su compromiso para abordar las “causas de raíz” que provocan la migración desde Centroamérica, como la violencia y la falta de oportunidades económicas, y hablaron sobre la posibilidad de “expandir” los esfuerzos en ese sentido de las dos naciones.

Desde que entró en vigor en marzo de 2020, el Título 42 ha sido usado más de 2.8 millones de veces para deportar automáticamente a México a los migrantes que cruzaban a EU, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Con el fin del Título 42, las autoridades migratorias estadunidenses volverán a aplicar el llamado Título 8, que permite expulsar automáticamente a quienes no califican para solicitar asilo.

DROGAS

Y ARMAS

El gobierno de Biden también busca desalentar a quienes han emprendido el camino al norte y quiere imponer un veto de cinco años para quienes crucen de manera irregular la frontera.

Además de migración, Biden y López Obrador hablaron sobre algunos “desarrollos positivos” en la relación bilateral, como la cooperación para acabar con el tráfico de armas y el tráfico de fentanilo, una sustancia responsable de un creciente número de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Asimismo, Biden se comprometió a usar “todas las herramientas a su alcance” para acabar con el tráfico de armas a México, una de las principales peticiones de López Obrador.

También el presidente mexicano dijo que hablaron sobre tráfico de drogas y armas y, “sobre todo”, de cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres del continente.

“Somos buenos vecinos y amigos”, termina el tuit de López Obrador.

PERSECUSION Y

DEPORTACION

Con el fin del Título 42 el 11 de mayo, el gobierno del presidente Joe Biden implementará varias acciones en la frontera para evitar el ingreso de inmigrantes indocumentados, como las deportaciones aceleradas, el castigo de cinco años por ingresar irregularmente a Estados Unidos y la persecución judicial para quienes sean reincidentes.

Así lo expusieron funcionarios de la Casa Blanca en una conferencia telefónica con medios hispanos, donde destacaron la aplicación del Título 8, que es la norma que permite el procesamiento para peticionarios de asilo, pero también se expulsará en forma expedita a quienes no tengan un caso creíble.

“Tenemos planes y estamos empezando a incrementar significativamente el uso de repatriación acelerada a las personas que lleguen a la frontera suroeste y no tengan un fundamento legal para permanecer en los Estados Unidos”, acotó un funcionario federal. “Importante decir que las personas expulsadas en base en la repatriación acelerada no podrán ingresar a los Estados Unidos por cinco años y podrían ser procesadas penalmente por cada intento posterior que realicen para cruzar la frontera de manera ilegal. Estas consecuencias son mucho más importantes que las consecuencias que existen bajo el título 42”.

Agregó que las acciones buscan incentivar que los inmigrantes busquen vías legales de viaje a los EU, tomando en consideración que hay algunas opciones adicionales para gente de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.

CANADA

O ESPAÑA

“Estamos tratando de incentivar el uso de canales seguros y legales para venir a los Estados Unidos y desincentivar los cruces ilegales en la frontera”, agregó el funcionario. “Estas medidas incluyen los centros de procesamiento regionales que se van a empezar a abrir muy pronto y en estos centros organismos internacionales van a procesar migrantes y referirlos a varios canales legales […] no sólo a los Estados Unidos, pero también a países socios como España y Canadá que se han juntado en este esfuerzo”.

La Administración Biden afirma que se aumentarán las citas disponibles en la aplicación móvil CBP One a partir del jueves 11 de mayo. Dicha aplicación permite a los inmigrantes de países mencionados solicitar una protección temporal, pero deben tener un patrocinador en EU.

Los funcionarios acotaron que el 12 de mayo la frontera “no estará abierta”, por lo que pidió a los inmigrantes evitar el viaje a EU, a menos que tengan una cita aprobada.

“Nuestra frontera no va a estar abierta el jueves 12 de mayo, vamos a imponer consecuencias nuevas y muy importantes para las personas que no utilizan todos estos canales legales”, acotó uno de los funcionarios. “Les ruego que no crean las mentiras que cuentan los pandilleros y el crimen organizado, tienen opciones legales y seguras para venir y las deberían usar”.

DEPORTADOS

A MEXICO

Tras un acuerdo con México, la Administración Biden deportará a los inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que ingresen en forma irregular a Estados Unidos.

Con el Título 42 se estaba haciendo esa expulsión sin castigo, pero ahora será bajo el Título 8 e implica una orden de remoción.

“Se va a utilizar nuestras autoridades tradicionales del Título 8. Estas son autoridades que obviamente hemos utilizado ya por décadas, así que nos es alguno nuevo o diferente, vamos a procesar los migrantes que encontramos en la frontera bajo de expedited removal o repatriación acelerada y algunos migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, dijo el funcionario. “Durante ese proceso de repatriación acelerada van a ser devueltos a México con una orden de repatriación”.

Los funcionarios no precisaron si a esos inmigrantes les impondrán su castigo y si el proceso también aplicará para originarios de otras naciones, como países de Centroamérica.

¿Y los centros de atención en Guatemala y Colombia?

A pregunta expresa del reportero del periódico angelino La Opinión sobre la apertura de los centros de atención anunciados por los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional (DHS) en Colombia y Guatemala, los funcionarios indicaron que no hay una fecha específica, pero se trabaja en ello.

“Nosotros estamos trabajando con socios en la región, también con organizaciones internacionales para aumentar las vías lícitas de la migración y para desarrollar sistemas por los cuales la gente pude aplicarse desde su país de origen en los centros ubicados en la región sobre la ruta migratoria y en algunas instancias en los países de origen de los migrantes”, dijo la funcionaria. “No tenemos detalles adicionales en este momento, pero estamos desarrollándoles y queremos hacer anuncios algo más detallados en los días siguientes”.

MILES EN

LA FRONTERA

Estados Unidos se prepara para una llegada masiva de migrantes a su frontera sur ante el cambio de las políticas de asilo a partir de estos días

Miles de personas, provenientes sobre todo de América Latina, se apresuran a intentar entrar ahora al país, mientras otras esperan a hacerlo cuando se produzca el cambio en la medianoche del viernes.

Por ello el gobierno federal y el de Texas han desplegado efectivos de seguridad en las ciudades fronterizas.

Ese nuevo escenario a partir del viernes ha atraído a más de 150.000 migrantes, quienes aguardan en los albergues y en las calles de los estados del norte de México a la espera de cruzar la frontera.

“No se había visto nada igual”, afirmó a la agencia Reuters Enrique Lucero, director de asuntos migratorios del estado mexicano de Tijuana.

En el paso fronterizo de San Diego también se registran grupos numerosos de migrantes antes de que cambie la política.

Algunos han intentado cruzar de manera irregular, en lugar de esperar.

SEVERA

TENSION

Las ciudades tejanas de El Paso, Brownsville y Laredo han declarado el estado de emergencia y hacen frente a cientos de personas -la mayoría de América Latina, otras de China, Rusia y Turquía- que ya están allí y esperan que sus peticiones sean procesadas.

En el Paso, la gente duerme en la calle, se resguarda del sol bajo sábanas o reposa sobre cartones, según reportes de la agencia AFP.

El alcalde, Oscar Leeser, dijo que la ciudad se está preparando para que lleguen muchos más migrantes el viernes, a juzgar por un reciente recorrido por la vecina ciudad mexicana de Ciudad Juárez.

“Estimamos que en la calle hay entre 8.000 y 10.000 personas. Hay una caravana (de migrantes) que estará aquí cerca del día 11 (de mayo), así que estaremos tratando con entre 12.000 y 15.000 personas”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el despliegue de 500 funcionarios de la llamada Fuerza Táctica de la Frontera, que estará en puntos críticos de la línea limítrofes para interceptar, revisar y devolver migrantes.

Miembros de la Guardia Nacional de Texas controlan el muro fronterizo en Brownsville.

MILITARES

MEXICANOS

También México ha reforzado la seguridad en la frontera a la espera de un mayor influjo de migrantes.

Estados Unidos insiste en que el fin del Título 42 no significa que se vayan a abrir las fronteras.

A partir del viernes, pasará a regir el Título 8, que permitirá expulsar a quienes entren de manera ilegal al país, con la prohibición de regresar en cinco años y consecuencias penales si lo intentan.

Los inmigrantes que quieran ingresar a Estados Unidos por los puertos regulares podrán volver a presentar solicitudes de asilo a través de una app y tramitar sus casos por la vía judicial.

Sin embargo, muchos migrantes han informado que la aplicación CBP One presenta muchas fallas y resulta complicado conseguir citas. También se espera que sea más difícil probar un caso de asilo, un proceso que lleva años. Los que sean rechazados serán deportados a sus países de origen o enviados de vuelta a México.

También se han abierto vías para que migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba entren legalmente por avión si cuentan con un patrocinador en Estados Unidos que pueda hacerse cargo de ellos económicamente.

POLITICA, NO

HUMANISMO

El presidente Biden tiene la presión de la oposición republicana, que asegura que la migración está fuera de control. Con las elecciones a 18 meses, Biden quiere evitar un flujo migratorio que pueda ser usado como arma política por sus rivales.

Abbot, el gobernador republicano de Texas, criticó las nuevas medidas de Biden y dijo que el gobierno “está poniendo la alfombra de bienvenida a la gente de todo el mundo”.

El gobernador de Texas ordenó instalar una cerca de púas para dificultar aún más su ingreso, mientras Biden ha reforzado las fronteras con 4.000 agentes, incluyendo 1.500 militares que realizarán tareas administrativas durante 90 días.

Entretanto, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirmó que están “preparados” para enfrentar la oleada de cruces irregulares en la frontera ante el fin de la medida.

En El Paso, el cruce más transitado, las autoridades están preparando escuelas vacías para usar como refugios y alistando medios de transporte para que los migrantes que acceden al país puedan viajar a los lugares donde los esperan familiares o amigos.

“Esto no acaba nunca, realmente necesitamos saber hacia dónde vamos”, dijo el alcalde Leeser, que reclama una ley migratoria clara que parece imposible que sea aprobada en un Congreso en el que republicanos y demócratas mantienen posturas muy polarizadas sobre la migración.

HUYEN DE

SUS PAISES

Un tercio de los ciudadanos de El Salvador y Guatemala quisieran salir a otros píases, principalmente a Estados Unidos, pero la cifra aumenta a 44% en el caso de los originarios de Honduras, según una reciente nueva investigación del Proyecto de Justicia Mundial.

Este nuevo estudio registra una ligera reducción de personas que desean migrar con respecto al 2021, pero el porcentaje de personas que “ya tienen un plan para” para salir de sus países se ha mantenido estable con un promedio de alrededor del 10%.

El reporte integra “una serie de encuestas de hogares representativas a nivel nacional” en los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica.

El reporte señala que en 2021, el 39% de los originarios de El Salvador querían dejar su país, pero en 2022-2023 la cifra bajó a 29% y con 6% de gente con planes para dejar su país.

En el caso de Guatemala, en 2021 el 25% quería irse, cuatro puntos porcentuales menos que en 2022, pero solamente bajó un punto porcentual la cantidad de gente que ya tenía planes de dejar el país, al pasar de 7 al 6%.

Honduras se mantiene como el país de donde la gente desea irse, ya que el 44% lo expresó así en 2022-2023, mientras el 49% había dicho lo mismo en 2021. Sobre quienes tienen planes para dejar el país, la cifra bajó del 18 al 17%.

Aunque hay distintos motivos para que las personas quieran dejar su país, la mayoría de los encuestados hablan sobre mejores oportunidades, razones familiares y el deseo de vivir en un lugar con menos violencia, corrupción o acoso.

FUERTES

RAZONES

“La gente no suele tomar la decisión de abandonar su país sin razones convincentes, por lo que es imperativo buscar las causas fundamentales que impulsan la migración al considerar las respuestas políticas”, expuso Elizabeth Andersen, directora ejecutiva de World Justice Project.

La encuesta destaca al ser presentada a dos días de que termine el Título 42 en la frontera de Estados Unidos con México, permitiendo la expulsión acelerada de inmigrantes sin permitirles la petición de asilo.

“Estos nuevos datos muestran algunos focos de mejora significativa durante el último año, pero los desafíos del estado de derecho en la región siguen siendo inmensos y son un importante factor impulsor de la migración”, advirtió Andersen.

Agregó que los originarios del Triángulo Norte enfrentan desafíos ante el poco desarrollo de sus naciones, además de la inseguridad y la corrupción.

“Los sistemas de justicia débiles pueden tener consecuencias devastadoras para las personas y socavar la capacidad de una comunidad para fomentar las oportunidades económicas y la paz”, indica.