Cardi B es nombrada mujer del año por la revista ‘Billboard’

Share on Twitter

Share on Facebook

Cardi B ha sido nombrada mujer del año por ‘Billboard’ por su carrera estelar y su positividad con temas tabú como el placer femenino. La rapera a Cardi B ha sido nombrada mujer del año por la revista musical Billboard, que este miércoles destacó su carrera estelar y su faceta empresarial, su defensa de la justicia social y su positividad con respecto a temas que han sido tabú durante años, como el placer femenino.

La artista neoyorquina lanzó este verano junto a la también rapera Megan Thee Stallion la canción WAP, que abrió un debate sobre el feminismo y generó críticas entre los sectores políticos más conservadores por sus letras explícitas sobre el placer femenino y su atrevido videoclip. En su habitual tono cercano y coloquial, la cantante declaró a la revista: “Quiero mostrarle a la gente que puedes hacer cosas positivas, pero también puedes ser tu misma. Me gusta la justicia, me gusta trabajar y ser creativa. Pero también me gusta celebrar mi vagina”. “Estoy súper acostumbrada a escuchar música de rap obscena desde que era niña, Trina, Khia, Lil’ Kim, Jacki-O, Foxy Brown.

Para mí WAP era solo una canción más de ese estilo, pero causó demasiada controversia. Muchísimos republicanos la condenaron”, recordó. “Soy una persona muy sexual y amo mi vagina. Me gusta rapear sobre ella. No le hago mal a nadie con eso”, subrayó. En cuestión política, declaró su apoyo al presidente electo, Joe Biden, y por eso vivió como “una victoria ver a la gente celebrando el triunfo de Biden con la canción que hice con Megan (Thee Stallion). ¿Ya se dieron cuenta? ¡Es el poder de la vagina!“, manifestó. También denunció la incomprensión de los seguidores de Donald Trump hacia el movimiento Black Lives Matter.