Canelo Álvarez no tendrá otro rival antes de enfrentar a Caleb Plant

No será el ruso Dmitry Bivol, campeón mundial semipesado de la WBA, el próximo adversario de Saúl “Canelo” Álvarez.

El jalisciense, titular supermedio del WBC, la WBA y la WBO, persiste en su propósito de marcar una huella más profunda en el pugilato. Y para poder ser el primer monarca universal absoluto unificado de peso supermedio de la historia, deberá derrotar al estadounidense Caleb “Manos Dulces” Plant, poseedor de la faja de la IBF.

Dicho combate parece más interesante ahora, porque cuando se dificultaron las negociaciones para llevarlo a cabo el reciente 18 de septiembre, un frustrado Plant lanzó fuertes críticas contra el alumno de Chepo y Eddy Reynoso. Una de ellas fue que “su ladrido era más fuerte que su mordida”.

Ante el rompimiento de las pláticas originales, se dio igualmente el caso de que José Benavídez, papá del imbatido ex campeón soberano de la división por el WBC, David Benavídez, dijera en el canal de You Tube, No Puedes Jugar Boxeo, que si el peleador mexicano-estadounidense nacido en Phoenix salía adelante del pleito que tenía programado para el 28 de este mes en esa ciudad de Arizona contra José ‘Bolivita’ Uzcátegui, “con gusto pelearía” con Saúl Álvarez, en el mes patrio. Fue una expresión cargada de entusiasmo y obviamente fuera de cualquier posibilidad, porque a ese nivel los combates necesitan de mayor tiempo para acordarse y subsecuentemente para llevar a cabo la exigida publicidad.

Inesperadamente, el Covid-19 hizo presa de la familia Benavídez y echó por tierra la que iba a ser una eliminatoria de Benavídez contra el “Bolivita”. Scott Christ, de badlefthook.com, dio seguimiento a un reporte de Mike Coppinger, en ESPN, con la conclusión de que, al menos en teoría, habrá consenso entre Canelo Promotions y Premier Boxing Champions y así el público podrá presenciar el duelo entre Álvarez y Plant en el penúltimo mes del año, en pago por evento por FOX, bajo el contrato de una sola pelea para el mexicano. Nico Alí noqueó en su debut de paga

Nico Alí Walsh, el nieto de Muhammad Alí, tuvo un espectacular debut como profesional, este sábado en el hotel y casino Hard Rock deTulsa, Oklahoma. El peleador de 21 años de edad derribó una vez y noqueó técnicamente en el primer round a Jordan Weeks, en un duelo pactado a cuatro asaltos en peso medio. El réferi Gerald Ritter suspendió las acciones al 1’49’’, sin necesidad de que Weeks fuese otra vez al piso.

Alí Walsh aplicó a Weeks, de Lexington, Carolina del Sur, su segundo nocaut al hilo, para dejarlo con marca de 4-2, 2 KOs, según reportó Keith Idec, de BoxingScene.com. El descendiente de El Más Grande, como se califica a su abuelo mundialmente, estremeció a Weeks con dos derechazos y un gancho de izquierda, apenas a los 30 segundos del episodio de arranque. Otro golpe de derecha hizo a Jordan tocar la lona con los guantes, al 1’11’’.