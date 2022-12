Beyoncé vuelve a los escenarios, tras cuatro años de ausencia

El regreso de Beyoncé a la música está por consolidarse, pues luego del éxito que ha generado “Renaissance”, su más reciente álbum de estudio, sus fans esperaban expectantes la noticia que la cantante volviera a los escenarios, lo cual está a punto de suceder, pues la intérprete de “Single ladies” firmó un contrato de más de 20 millones de libras para realizar una presentación en vivo de una hora. Aquí los detalles.

Fue en el invierno del 2018 cuando Beyoncé se presentó por última vez en un concierto, luego de actuar durante un festival de música internacional. A partir de ahí, han sido contadas sus participaciones dentro de la industria, limitándose a lanzar un álbum en vivo a lado de su esposo, el rapero Jay-Z, y colaborar el algunas canciones con otros artistas de renombre.

Por este motivo, sus seguidores han mostrado gran entusiasmo desde que “Renaissance” fue lanzado, el séptimo álbum de estudio de la cantante de 41 años, mismo que la hecho acreedora a nueve nominaciones de los premios Grammy, los cuales se llevarán a cabo el próximo 5 de febrero de 2023. Y aunque la idea de volver a ver a Beyoncé en concierto era uno de los deseos latentes de sus fans, la realidad es que no se tratará de una gira, sino de una presentación de una hora, pues la cantante aceptó la invitación a formar parte de una cadena de conciertos que el hotel de cinco estrellas “Atlantis: The Palm” organiza, ya que por su presencia en el show, la artista será remunerada con más de 20 millones de libras.

Los pormenores de este concierto fueron dados a conocer por “The Sun”, el medio británico publicó que el show tendré lugar el 21 de enero, en Dubai, donde se encuentra localizado el resort.

El recita tendrá una duración de una hora, tiempo similar a otros conciertos que el hotel de lujo ha organizado en sus instalaciones; Kylie Minouge es otra de las cantantes que se presentará, ofreciendo un show de Año Nuevo la próxima semana.

“Es parte de una serie de celebraciones repletas de estrellas que el hotel está organizando y Beyoncé está lista para cantar en Atlantis, como parte de un gran evento de lujo en enero”, compartió para “The Sun” una fuente que trabaja de cerca con Atlantis.

Si bien, este no es el primer concierto que organiza el complejo turístico, aseguran que sí es el que más expectativas y ventas de boletos ha generado:

“Se enviaron invitaciones para el evento con Beyoncé, que se anuncia como una actuación de una hora, y es el boleto más popular de la ciudad; las entradas son como polvo de oro”, expresó, por lo que espera que este proyecto sea el inicio de una serie de conciertos que se conviertan en el mayor atractivo nocturno de Dubai.

La demanda de boletos para ser testigos del regreso de Beyoncé no ha causado sorpresa, ya que la cantante se ha convertido en una de las consentidas y no ha perdido el interés de sus escuchas pese a las pausas que ha hecho en su carrera. Un claro ejemplo de la lealtad de sus fans quedó demostrada hace unos días, cuando la venta de boletos para disfrutar de su nuevo disco, a través del sistema “audio espacial”, se agotó en minutos.

La publicación el pasado verano de su disco ‘Rennaissance’ fue uno de los acontecimientos más destacables del año en el mundo del pop, hasta el punto de que Beyoncé no ha dejado de recibir halagos y candidaturas a premios desde entonces. Curiosamente, la diva prácticamente no ha promocionado su aclamado álbum con demasiadas entrevistas, actuaciones televisivas y otras mediáticas apariciones, consciente quizás de que una artista de su categoría no lo necesita para enardecer a las masas.

Sea como fuere, lo que sí parece claro es que la estrella de la música está deseando subirse a un escenario para hacer las delicias de sus fans con su potente voz y presencia escénica. Desde el pasado período estival, fuentes de su entorno no han dejado de contribuir a los rumores de que la artista estaría planeando, con todo el secretismo posible, una nueva gira mundial con la que romper todos los récords. En esta ocasión, el diario The Sun asegura que Beyoncé ofrecerá su primer gran concierto en cinco años dentro de solo unas semanas, nada menos que en el lujoso resort Atlantis del emirato de Dubái.

«Beyoncé ya está en el cartel de uno de los eventos más importantes de Atlantis. El hotel ha conseguido reclutar a algunas de las mejores estrellas en tiempos recientes, como Kylie Minogue, que actuará en Nochevieja», ha señalado un informante al citado periódico, que también asegura que Beyoncé podría embolsarse unos 20 millones de dólares por un espectáculo al que, supuestamente, acudirán numerosas celebridades.

«Las entradas son como polvo de oro, son muy codiciadas y determinarán quién es quién en el mundo del entretenimiento. El show se ha presentado como de una hora de duración, y después habrá una sesión de DJs a cargo de Swedish House Mafia. Este será el primer concierto propiamente dicho de Beyoncé en cinco años, desde que actuó en el Global Citizen Festival de Johannesburgo en 2018», ha añadido el confidente.