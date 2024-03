Banda MS celebra 20 años en los escenarios con la energía “del primer día”

La Banda MS celebra este 2024 dos décadas encima de los escenarios y con la energía “del primer día”, según aseguró uno de sus vocalistas.

El grupo de música regional mexicana Banda MS celebra este 2024 dos décadas encima de los escenarios y con la energía “del primer día”, según expresó uno de sus vocalistas, Oswaldo Silvas, en una entrevista. “Celebrar 20 años para nosotros es lo más grande que nos ha podido pasar hasta el momento. Han sido 20 años de, si bien altibajos, siempre con la mira en el objetivo”, aseveró tras la inauguración de un mural conmemorativo en Ciudad de México. Añadió que llegan a este punto “como el primer día”, pues Banda MS, originaria de Mazatlán, no ha hecho ninguna pausa durante sus dos décadas de conciertos en escenarios tanto nacionales como internacionales.

Por su parte, el otro vocalista Adam Ramírez valoró positivamente que, “año tras año”, la banda ha sacado nuevas piezas, pues su objetivo siempre es “trabajar” hasta conseguir que su público les “consagre”.

“Somos una banda que nos gusta trabajar mucho. Nos tomamos vacaciones, por el bien de todos, pero siempre estamos haciendo y creando música”, bromeó.

Entre los principales retos, Silvas destacó que “lo más difícil es mantener la armonía” entre los integrantes de Banda MS, que son más de quince, pero subrayó los éxitos cosechados a través de un “estilo de vida” basado en “esperar y admirar volver al escenario” tras cada descanso. La banda sinaloense y el rapero estadounidense Snoop Dogg lanzaron conjuntamente el tema ‘Qué Maldición’ en 2020, lo que supuso, en palabras de Silvas, un impacto “cultural” en una época de “pleitos” a nivel social.

“En momentos donde estamos viviendo, en Norteamérica, un fenómeno muy negativo de los pleitos entre la raza afroamericana con los latinos, el pleito entre los sexos de hombre contra mujer…”, argumentó. En contraposición, colaboraciones como esta “dan un mensaje” a la sociedad de que se pueden construir proyectos “positivos” con un trabajo “en armonía” entre personas de distinto origen o cultura.

“A veces, los artistas no se dan cuenta del poder que tienen en este sentido. Esto va más allá de lo musical”, advirtió.

En su intervención, el tercer cantante David Castro explicó que el vínculo con Snoop Dogg surgió de forma “orgánica” tras la publicación en las redes sociales de un video donde el rapero escuchaba una canción de Banda MS.

“Una banda sinaloense con un rapero de esa magnitud, nadie se lo imaginaba. Fue un éxito que seguimos tocando” y que abrió la puerta a otras colaboraciones con personalidades de este género, como el también estadounidense Ice Cube.

Al otro lado del escenario, los seguidores de Banda MS aseguraron que las letras del grupo les “dan aliento para seguir adelante”, en palabras de Alejandra Pacheco.

Lleva 18 años siguiéndoles la pista y destacó “su música, el romanticismo y también el baile” que le ofrece el grupo.

Para festejar sus primeros 20 años de vida, Banda MS lanzará el álbum ‘Tu perfume’ en breves, así como nuevas colaboraciones con otros artistas.

“Y a seguir trabajando la música, que es lo que nos gusta hacer. Ya vendrán algunas sorpresas próximamente”, reveló Ramírez.

Su éxito se ha propagado en todas partes, llegando a colaborar con Snoop Dogg, con quien rompieron estereotipos cuando lanzaron la canción «Qué maldición», al lmezclar el regional mexicano y el hip hop. También rompieron barreras al participar en el videojuego Call of Duty, una de las franquicias de videojuegos más importante, al interpretar el tema 141. Más recientemente, la Banda MS colaboró con el rapero y actor, Ice Cube, con quien grabó la canción «¿Cuáles fronteras?».

Además de continuar con shows en diferentes puntos del país, Estados Unidos y otros rincones de Latinoamérica, la Banda MS lanzará un documental en Octubre, en el cual se hará un recorrido por su historia, desde que se fundó.

“Estamos en eso, curiosamente nos acaban de enviar el primer adelanto, la semana que entra le daremos el visto bueno», compartió.

El músico, empresario y fundador de la Banda MS, dijo que si algo tiene claro, es que no importa qué banda es la que sea más exitosa, ya que lo importante es que la música que se crea en Sinaloa siga sonando por todo el mundo, ya que el estado es un semillero de músicos y de talentos, y en el caso de las bandas, considera que es como una carrera de relevos.

El empresario recordó con alegría su paso por la Banda La Costeña, de Don Ramón López Alvarado, donde permaneció por 6 años, hasta el 2003, cuando se fundó la Banda MS, cuando se hicieron él y sus amigos del mismo proyecto de vida, sin pensar que aquella reunión los llevaría hasta donde se encuentra hoy en día.

Este año la Banda MS de Sergio Lizárraga celebrará por lo más alto sus dos décadas de trayectoria artística.

“Sinceramente no, lo soñábamos si, trabajamos por ello sí, pero la realidad siempre va a superar cualquier expectativa”, argumentó.

A lo largo de 20 años, la Banda MS han logrado vender más de 30 millones de discos, con temas como «No me pidas perdón», «El color de tus ojos», «Mi mayor anhelo» y «Al despertar», y también han podido conquistar al público mexicano y estadounidense. La Banda MS ha estado nominada al Latin Grammy, además de ser ganadores de diferentes premios Billboard, Lunas del Auditorio y, fue en 2019 cuando se reafirmaron como el grupo mexicano más visto en YouTube

Aprovechar las oportunidades ha sido uno de los puntos claves en el éxito del CEO de Lizos Music y líder de la Banda MS, Sergio Lizárraga, quien ofreció la conferencia «Una historia que vale la pena contar» frente a empresarios, integrantes de Coparmex y otras personalidades.

La voz del artista se escuchó por todo el Salón Gaviotas, del Hotel Playa Mazatlán, al hablar de los momentos más importantes de su trayectoria como músico, empresario, pero también en el ámbito personal, antes de ser lo que es hoy en día. “Ya se imaginarán quién me echó el grito, un personaje, «Déjate de ese “pico” gordo», no le hice caso y seguí. Nunca falta en todas las familias un familiar que saca la casta por uno y ese personaje se llama Roberto Rodríguez, que es de los iniciadores de la Banda de El Recodo, junto con Don Cruz Lizárraga y que estoy muy orgullo de decirlo. Él me consiguió una tuba”, resaltó.