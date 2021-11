Balón de Oro 2021: Conoce a los favoritos para llevarse el galardón de este año

Estamos a unos días de conocer al próximo Balón de Oro y aunque son muchos los candidatos nominados al distinguido premio, que anualmente entrega la revisa France Football, en realidad la extensa lista se reduce a cinco nombres, quienes compiten por ser nombrado como el mejor futbolista del mundo.

NovedadesNews se dio a la tarea de analizar a los jugadores que podrían ganar el famoso trofeo y te dejamos

KYLIAN MBAPPÉ

El futbolista francés tiene años demostrando su excelente nivel a nivel de clubes y también con la Selección de Francia. Desde mu joven comenzó a destacar y ahora con 22 años es un serio candidato a ganar el Balón de Oro. En 2021, ‘Donatello’, como se le apoda, ha marcado 37 goles, 16 asistencias y ganó la Copa de Francia, la Supercopa y también la Liga de Naciones con la Selección Gala.

CRISTIANO RONALDO

El astro portugués cada año es un candidato natural a obtener el premio. Cristiano Ronaldo, a pesar de sus 36 años de edad, parece que siguue siendo un joven de 20 años y rindiendo como nunca.

LIONEL MESSI

El ’10’ de Argentina, al igual que el ‘Bicho’, siempre tiene su lugar asegurado en los candidatos. Lionel Messi tiene un 2021 que fue muy bueno, en lo que significó sus últimos días con el Barcelona. Ahora con el PSG, la ‘Pulga’ no ha podido encontrar la regularidad, pero ya sabe lo que es marcar goles con los franceses. Messi tiene 40 goles y 14 asistencias; ganó la Copa América con Argentina y la Copa del Rey en Barcelona.

KARIM BENZEMA

El ‘9’ de Francia es el centro delantero que cualquier equipo en el mundo desearía. Karim Benzema es sin duda alguna una arma fundamental en Real Madrid. El delantero francés perforó las redes de los equipos rivales 35 veces, dio 14 pases de gol y ganó la Liga de Naciones con Francia.