Atlas se inconforma por presunta ‘alineación indebida’ del América en partido de Liga MX

El Atlas presentó una inconformidad contra el América por presunta alineación indebida tras la presencia en el Estadio Jalisco de Francisco Viñas.

El Atlas presentó ante la Comisión Disciplinaria de la Liga MX una carta de inconformidad contra el Club América por presunta alineación indebida. El problema surgió en el partido disputado este sábado, que concluyó con la victoria 2-0 de ‘Las Águilas‘. Federico Viñas se presentó al partido pero tras conocerse que por un error no fue inscrito en la hoja de alineación fue regresado a vestidores, sin oportunidad de entrar a la cancha. El Atlas asegura que la presencia del jugador uruguayo en el Estadio Jalisco contravino con las reglas de la Liga MX, por lo que solicitó la investigación del suceso y que se aplique el Reglamento de Competencia. Sin embargo, el Reglamento de la Liga MX señala en su Artículo 48 que se considera alineación indebida la participación de un jugador, ya sea como titular o suplente, o integrante del Cuerpo Técnico que no esté registrado en la hoja de alineación. Según lo indicado, Francisco Viñas no contravino con el reglamento.