Atlas es mejor que la de Chivas: Édgar Zaldívar

Poco a poco Édgar Zaldívar, va tomando confianza después de su lesión que lo marginó algunos meses de las canchas y lo hizo volver apenas hace un par de semanas en este torneo con los rojinegros, ahora apunta a lo que viene el sábado, en el Clásico Tapatío, que sabe perfectamente cómo se debe de jugar un partido de este tipo.

“Como siempre hemos jugado, con amor por estos colores. Si eliminamos a Chivas o no, no nos enfocamos en eso. Enfocados en sumar los puntos, alejarnos de lo porcentual y sumar puntos para Liguilla”, dijo el “Gary”. “Para mí siempre mi respuesta es que nuestra cantera es mejor. Es claro. Presionados pues no venimos, no tiene nada que ver. Si ellos sienten presión no es nuestro problema, nosotros venimos motivados, enfocados por lo lindo del partido y lo lindo que sería sumar tres puntos y estar más cerca de Liguilla”.

Zaldívar no se puso una meta de regresar al cien por ciento para el Clásico Tapatío, pues él quería llevar su recuperación de la mejor forma posible y volver a estar en el nivel que tenía justo antes de la lesión.

“Fíjate que no era la meta decir tengo que estar para el clásico, sino llevar mi recuperación lo mejor posible y si se podía yo feliz. Es cuestión de mi recuperación, sentirme bien y estar disponible. Es un excelente grupo, lo vemos como un partido más en el que podamos sumar tres puntos y estar felices. Vamos a querer ir a nuestra casa a ganar los puntos y no estamos más enfocados en cociente o si es más presión. Enfocados en vivir este clásico que es hermoso para jugar y ganar tres puntos”.

Atlas tiene en sus manos salvación y calificación

El capitán del Atlas, Aldo Rocha, habló previo al Clásico Tapatío que se disputará este sábado, y dejó en claro que saben lo que se viene y lo importante del partido, pero ellos siguen con la mentalidad de poder evadir el último lugar de la porcentual y poder aspirar a estar en un puesto de repechaje y soñar con Liguilla.

“Nosotros mentalizados a un buen cierre, nos quedan dos partidos importantes y el del sábado el más. Pero realmente nos preocupamos por nosotros mismos, tener buen cierre, pensar en clasificar y dejar de lado el tema porcentual que en un inicio era lo más importante”, dijo Rocha. “Es una realidad, no serviría ganar por lo porcentual y la Liguilla. Sabemos que será complicado, intenso sin dejar de lado nuestro sistema táctico, no hacer locuras o cosas que no nos pide el técnico.

Juegan antes y sabremos el resultado, pero objetivamente estamos mentalizados en lo que queremos el sábado, independiente de lo que haga San Luis. Es el principal paso. En realidad va a depender de lo que hagamos el fin de semana”.

Para Rocha será importante seguir en la misma línea y a la orden de los planteamientos que viene haciendo Diego Cocca, pero sobre todo, ara él, es seguir en esa misma racha positiva. “Venimos de racha positiva. No estamos para regalar pero de las derrotas se han sacado conclusiones importantes. Apuntalar las cosas que se han hecho bien y es reafirmar las cosas buenas y sumar de tres en estos últimos partidos que nos restan”.