Así quedó la repesca en la Liga Mx

Los duelos de la reclasificación quedaron conformados con el Pachuca vs. Santos; León vs. San Luis; Tigres vs. Puebla y Cruz Azul vs. Atlas a un único duelo en el campo del equipo con mejor posición.

DESPIDEN A ROMANO

La directiva de Mazatlán anunció el despido del entrenador Rubén Omar Romano, quien en 13 jornadas cosechó dos triunfos, un empate y perdió 10 partidos. También se anunció la salida de varios jugadores. El equipo tomó esta decisión después de finalizar último en la clasificación con apenas siete puntos.

CLASIFICACIÓN FINAL

Con la conclusión de la fase regular Monterrey tuvo 40 puntos; América y Chivas 34; Toluca 32; Pachuca 31; León 30; Tigres 25; Cruz Azul 24; Atlas 21; Querétaro y Puebla 20; San Luis y Santos 19; Pumas 18; Tijuana 16; Ciudad Juárez 15; Necaxa 14 y Mazatlán 7.

Toluca golea 3-0 a Necaxa y avanza directo a liguilla

Con goles de penal de Leo Fernández y el arquero Tiago Volpi, así como otro tanto de Carlos González, el Toluca derrotó el domingo 3-0 al Necaxa para asegurarse el pase directo a la liguilla del torneo Clausura mexicano. Fernández convirtió el primer penal al filo de la primera media hora, después de que Maximiliano Araújo fue derribado en el área. González amplió a los 52 minutos, con un cabezazo desde el corazón del área para encaminar la victoria. Volpi se encargó del cobro del segundo penal — tras una nueva falta sobre Araújo —ante la petición mayoritaria de los aficionados. Y lo ejecutó al estilo Panenka a los 71 minutos. El arquero brasileño celebró su tercera diana del torneo desde el manchón de los 11 pasos. El triunfo impulsó a los Diablos Rojos — finalista del pasado campeonato — a la cuarta posición de la tabla con 32 unidades.Un tibio Necaxa completó un pobre campeonato en la penúltima posición con apenas 14 unidades. Los Diablos Rojos se unen al líder Monterrey, América y Chivas dentro del cuarteto de equipos que avanzaron directo a la liguilla. Pachuca, León, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Puebla, San Luis y Santos son los que disputarán la reclasificación la próxima semana.