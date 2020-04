Andrea Bocelli elevará plegaria por la humanidad en ‘concierto’ desde Milán

El tenor italiano Andrea Bocelli elevará este domingo de Pascua una “plegaria” musical desde la Catedral de Milán, con la que, según explicó en una entrevista con EFE, pedirá “por el don de la fe y la esperanza” de la humanidad, no solo durante la actual pandemia del coronavirus, sino para lo que viene después.

“Estoy preocupado, como todas las personas responsables, no tanto por el problema presente del virus, que me parece que pronto va a estar superado. Sino porque el futuro presentará grandísimas dificultades que debemos superar con buena voluntad y paciencia”, dijo Bocelli en una conversación a través de internet desde su casa en Forte dei Marmi, un pueblo costeño en el norte de la Toscana.

Por eso, rechazó que esta iniciativa -que lleva por nombre “Music for hope” (Música para la esperanza)- se trate de un concierto o una presentación: “Es una plegaria. E invito a todos los que me quieran acompañar. Podrán sumarse en espíritu”, indicó. Según el cantante, un equipo de personas muy reducido ha organizado todo ya para hacer una transmisión en vivo desde su casa, que podrá verse a través del canal de YouTube del artista.

Bocelli lleva semanas confinado en su vivienda, en medio de una crisis que ha llevado a los italianos a ver morir a más de 18 mil personas por el virus, de acuerdo con las últimas cifras.

A través de su fundación, The Andrea Bocelli Foundation, ha tratado de financiar equipos de protección para los trabajadores de la salud, “que son la primera fila en esta guerra”, consideró. La idea de este recital, justamente, nació de las autoridades de la Catedral y la Alcaldía de Milán, por lo que el cantante de inmediato les dijo que sí, pues le conmueve poder hacerlo en el norte de Italia, la zona cero de la pandemia en ese país. Lo cierto es que el trabajo de Bocelli no terminará este domingo. El próximo sábado, 18 de abril, participará por invitación de Lady Gaga en el concierto de recaudación de fondos “One World: Together At Home“, que busca financiar el Fondo de respuesta solidaria de la Organización Mundial de la Salud.