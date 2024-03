Analiza México subir hasta un 25 por ciento aranceles a 600 productos asiáticos

Share on Twitter

Share on Facebook

La noticia sobre la posible elevación de aranceles a productos de origen asiático por parte del Gobierno de México ha generado un debate significativo en el ámbito económico y comercial. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía (SE), reveló en una conferencia de prensa que se están considerando aumentar los aranceles hasta un 25 por ciento para al menos 600 productos que podrían estar involucrados en prácticas de dumping. Este movimiento es parte de los esfuerzos del gobierno mexicano para proteger a los sectores nacionales de la competencia desleal y promover un comercio más equitativo.

La decisión de elevar los aranceles se enfoca en sectores específicos que han sido afectados por excesos de capacidad en el mundo o en países asiáticos, con especial atención en la industria del aluminio y el acero. Se identificaron 205 fracciones arancelarias relacionadas con sectores siderúrgicos, mientras que el resto corresponde a industrias como el calzado, textil, plásticos, vidrio, papel, entre otros. Todos estos productos son importados y entran al mercado mexicano con precios inferiores a los del mercado nacional, lo que constituye una práctica conocida como ‘dumping’.

La medida propuesta por México busca proteger a los productores nacionales y promover una competencia justa en el mercado interno. El dumping puede tener efectos negativos en la industria nacional al distorsionar los precios y desplazar a los productores locales. Al elevar los aranceles, México busca nivelar el campo de juego y crear condiciones más equitativas para los productores nacionales.

En cuanto a la importancia de las importaciones mundiales para México, es crucial destacar que México es un país altamente dependiente del comercio internacional. Las importaciones juegan un papel fundamental en la economía mexicana, proporcionando acceso a una amplia gama de productos y materias primas que no están disponibles localmente o que son más costosos de producir internamente. Además, las importaciones contribuyen a la competitividad y diversificación de la economía mexicana, permitiendo a las empresas acceder a tecnología, conocimientos especializados y productos innovadores que pueden impulsar el crecimiento y el desarrollo económico del país. Buenrostro aclaró que este número no es definitivo, que serán terminados de analizar esta semana y que las medidas serán puestas a consideración de la Comisión de Comercio Exterior hacia el viernes de la próxima semana. Explicó que el porcentaje podría ser desde un 10 por ciento y hasta un 25 por ciento aunque señaló que las medidas arancelarias se tomarán con base en las cotas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que afirmó que no se aplicará una tasa única y su efecto será diferenciado.

La funcionaria comentó que todos estos productos que distorsionan el mercado mexicano han sido analizados por investigaciones de oficio de la dependencia a su cargo.

Dijo que los procesos ante presuntos casos de ‘dumping’ pueden costar más de 7 millones de pesos que son insoportables para las pequeñas y medianas empresas.

“Entonces se hizo por primera vez algo que no se había hecho nunca en (la Secretaría Economía) que es abrir investigaciones de oficio o sea no necesitábamos que la empresa llegara y presentará (pruebas)”, dijo.

Añadió que toman como las estadísticas generadas desde la SE, detectan un posible problema y se cita a las empresas e industrias afectadas para que provean información para armar los expedientes.

La noticia sobre la posible elevación de aranceles a productos de origen asiático por parte del Gobierno de México ha generado un debate significativo en el ámbito económico y comercial. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía (SE), reveló en una conferencia de prensa que se están considerando aumentar los aranceles hasta un 25 por ciento para al menos 600 productos que podrían estar involucrados en prácticas de dumping. Este movimiento es parte de los esfuerzos del gobierno mexicano para proteger a los sectores nacionales de la competencia desleal y promover un comercio más equitativo. La decisión de elevar los aranceles se enfoca en sectores específicos que han sido afectados por excesos de capacidad en el mundo o en países asiáticos, con especial atención en la industria del aluminio y el acero. Se identificaron 205 fracciones arancelarias relacionadas con sectores siderúrgicos, mientras que el resto corresponde a industrias como el calzado, textil, plásticos, vidrio, papel, entre otros. Todos estos productos son importados y entran al mercado mexicano con precios inferiores a los del mercado nacional, lo que constituye una práctica conocida como ‘dumping’.

La medida propuesta por México busca proteger a los productores nacionales y promover una competencia justa en el mercado interno. El dumping puede tener efectos negativos en la industria nacional al distorsionar los precios y desplazar a los productores locales. Al elevar los aranceles, México busca nivelar el campo de juego y crear condiciones más equitativas para los productores nacionales.

En cuanto a la importancia de las importaciones mundiales para México, es crucial destacar que México es un país altamente dependiente del comercio internacional. Las importaciones juegan un papel fundamental en la economía mexicana, proporcionando acceso a una amplia gama de productos y materias primas que no están disponibles localmente o que son más costosos de producir internamente. Además, las importaciones contribuyen a la competitividad y diversificación de la economía mexicana, permitiendo a las empresas acceder a tecnología, conocimientos especializados y productos innovadores que pueden impulsar el crecimiento y el desarrollo económico del país.

En resumen, la propuesta de elevar los aranceles a productos de origen asiático refleja los esfuerzos de México por proteger a sus industrias nacionales y promover un comercio más equilibrado. Sin embargo, es importante que estas medidas se implementen de manera cuidadosa y considerando los efectos potenciales en el comercio internacional y en la economía nacional. La importancia de las importaciones mundiales para México subraya la necesidad de mantener un equilibrio entre la protección de la industria nacional y la promoción de un comercio abierto y justo. La funcionaria comentó que todos estos productos que distorsionan el mercado mexicano han sido analizados por investigaciones de oficio de la dependencia a su cargo.

Dijo que los procesos ante presuntos casos de ‘dumping’ pueden costar más de 7 millones de pesos que son insoportables para las pequeñas y medianas empresas.