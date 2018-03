Amistosos ante Pumas y Chivas le serán de Utilidad a Tigres

Los partidos amistosos que Tigres tendrá esta semana contra Pumas y Guadalajara serán de utilidad para el plantel, que busca mantener ritmo de cara a la recta final del Torneo Clausura 2018, consideró el delantero ecuatoriano Enner Valencia. Consideró que “estos partidos van a ser importantes para seguir ganando en confianza y en esta fecha FIFA no quedarnos parados”, ya que el fin de semana no habrá actividad en el futbol mexicano. Este miércoles, los Tigres se medirán al conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el sábado jugarán contra las Chivas, ambos partidos en Estados Unidos. Para ello, el plantel viajó este día a Estados Unidos sin varios de sus elementos, como el francés André-Pierre Gignac, Javier Aquino, Jürgen Damm y Luis Rodríguez, quienes están lesionados. Valencia dijo que, sin duda, esta pausa en el futbol mexicano será relevante para que los elementos que tienen problemas físicos se recuperen para los siguientes cotejos. “Todo eso es importante en estos partidos, tenemos a jugadores que están lastimados, estos días serán importantes para su recuperación y los que no hemos tenido muchos minutos vamos a tener la oportunidad de participación, de confianza y por ahí tener ritmo de futbol”, añadió.