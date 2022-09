Alemania aterrada, piden negociar con Rusia

Por: Ing. Esteban Sanchez

Ante los problemas que padecen sus habitantes debido a la escases de energéticos y su alto costo,

y viendo el invierno que se avecina, además de que empiezan a escasear los alimentos y también

la falta de abastecimiento de combustibles para las empresas, los diputados exigen así como la

señora Cristian Linch ministra alemana de relaciones exteriores y alcaldes, dicen: o negociamos

con Rusia o nos va a ir peor. Ya se habla de una recesión en toda Europa por el alto costo y escasez

de energéticos y por lo tanto prefieren el cierre de sus industrias por no ser costeable sostenerlas.

En Italia, también por problemas de los altos costos de hidrocaburos y de alimentos, donde ya se

observan líneas de personas para recibir pan y leche pareciéndose a países sub desarrollados

como Cuba o Venezuela de quienes hubo críticas duras por parte de estos países del primer

mundo como lo es la Unión Europea escuchándose la salida de la Unión Europea y hasta de la

OTAN y la eliminación de sanciones a Rusia por Alemania y Checoslovaquia.

Volviendo con el tema de Alemania, después de recibir críticas por no usar energías limpias y estar

usando energías fósiles en algunos países incluyendo a Mexico, pues ahora Alemania ha recurrido

al uso de carbón para su industria y hasta leña para el uso doméstico no les quedo de otra más

que el uso de energías sucias , después de que Rusia les cerro la llave del gas por no cumplir las

exigencias del Gobierno Ruso del pago en rublos aunado a esto por la prohibición de los Estados

Unidos de no tener ninguna relación comercial con los Rusos.

Ahora Alemania tiene que importar los hidrocarburos procedentes de otros países entre ellos los

Estados Unidos donde los costos han aumentado estrepitosamente, y ahora sus habitantes salen a

las calles para protestar por las facturas impagables por los energéticos lo cual se ha generalizado

en la mayor parte de Europa, donde ya hasta han pedido renuncias de presidentes como es el caso

de Francia con su presidente Macron. Lo irónico ahora de Alemania, es que tuvo que viajar el

presidente de este país hasta México para suplicar que México le venda el exceso de gas que se

tiene para solucionar en parte sus necesidades, para lo cual se realizó encuentro entre AMLO y el

presidente de Alemania llegando a un convenio por la venta de gas para Alemania.

Por otra parte, crece la insolvencia en Alemania donde existe un sinnúmero de empresas en

quiebra por los altos costos de hidrocarburos cuyo aumento llego hasta 51.8 por ciento siendo

incosteable su operación, por lo que, si sigue así esta situación, varias empresas piensan en

mudarse a otros países donde los costos les favorezcan.

