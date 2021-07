¡Ah como ching….! les contesta JC Chávez a quienes le criticaron por ponerse botox

El boxeador JC Chávez compartió en su cuenta de Twitter una imagen donde aparece recibiendo un tratamiento de bótox, cosa que no fue pasada por alto por sus seguidores y de inmediato empezó el troleo.

El campeón mexicano, Julio César Chávez publicó una imagen donde aparece recibiendo un tratamiento de bótox por lo que fue troleado por sus seguidores y como buen fajador decidió responder con toda la artillería.

Julio César Chávez agradeció al médico que le dio “una manita de gato” pero la crítica que recibió fue muy subida de tono.

Los comentarios que recibió fueron de duras críticas y hasta burlas. En el troleo participó hasta el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman que le comentó en su cuenta de Twitter:

“No sabía que ya usabas botox, champ”.

De manera vertiginosa el tuit se llenó de cientos de comentarios, desde felicitaciones hasta las bullying, ofensas y ocurrencias algunas ofensivas y otros comentarios graciosos como el de un usuario: “¡Por eso nunca se le arruga al champ!”.

Sin embargo, fiel a su estilo por el que llegó a ser el mejor boxeador mexicano de la historia, el campeón respondió en su cuenta de Twitter:

“A cómo chin… jajaja con que me puse Botox. Con todo respeto a todos esos que critican, seguramente hasta operados están, que digo Botox. Lo que pasa es que a mí me vale madr… y yo si digo las cosas, jajaja. Saludos”.

Después del primer gancho tuitero JC Chávez remató con otro comentario de nocaut: “Aparte, cómo saben sí le di promoción a mi amigo doctor que va empezando pende…. Y si me puse o no que les valga madr… Ahora resulta que nadie se hace nada, si como no. Jajaja”.

De esta manera JC Chávez a través de su Twitter dejó contra las cuerdas a sus troleadores que ya no se atrevieron a mencionar más el asunto del bótox del César del boxeo