A QUE CONFUSION

Llega el marido del trabajo y su esposa lo atiende, pero no como otras

veces.

Mientras están cenando la esposa se le queda viendo, viendo, viendo…

con una interrogación que no puede con ella.

después de cenar se van a la sala y el marido sin saber qué es lo que está

pasando se da cuenta de que su esposa no lo pierde de vista.

después de ver televisión se van a la cama y la esposa no deja de mirar a

su marido que está en el baño. Sale del baño y la esposa sigue mirándolo.

Se acuestan y ya en la cama ella sigue con sus ojos puestos en su marido.

Ya cansado de la situación el marido le pregunta que qué pasa.

–

Nada, no pasa nada-

–

Entonces ¿porque no has dejado de mirarme? Desde que llegué no

me quitas tu mirada, ¿qué es lo que pasa?

La esposa se incorpora y le dice…

–

Se que me engañas, con quien me engañas, en donde me engañas…

Lo que no sé es… con que.

Vaya que si pasan cosas que nos dejan con la boca abierta y para muestra

basta un botón.

Sabemos muy bien que nuestro cuerpo es capaz de producir un gas que si

lo exponemos al fuego pues podemos hacer una pequeña explosión.

Si esto lo podemos hacer con nuestro cuerpo que casi no produce gas en

nuestras flatulencias… ¿se imagina a las vacas que tienen una enorme

capacidad de producir este gas?

Resulta que en una granja en Rasdorf, Alemania estaban 90 vacas en un

establo bajo techo… hubo una explosión que casi deja sin techo a las

vacas.

Solo una vaca resultó con pequeñas quemaduras por la explosión que

ellas mismas provocaron con sus flatulencias y eructos.