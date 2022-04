Chelsea-Real Madrid: venganza o barbarie

El campeón contra el rey. Chelsea y Real Madrid se ven las caras en los cuartos de final de la Champions. Los ingleses llegan golpeados por lo extradeportivo y con unas sensaciones extrañas tras perder ante su afición por 1-4 frente al Brentford, mientras que los blancos buscan las sensaciones perdidas en el Clásico y no recuperadas ante el Celta en Balaídos, aunque ganaron que al final es lo que cuenta. Un duelo de estilos y donde ambos equipos intentarán llevarse el gato al agua en una eliminatoria que durará 180 minutos, si no hay prórroga, pero que los dos saben que estos primeros 90’ pueden marcar todo lo que venga después en la capital de España. La Champions regresa para un Real Madrid que camina con seguridad por la Liga, pero que no es capaz de crecer futbolísticamente. Eso sí, con la sintonía más especial del fútbol mundial sonando en cualquier estadio el que más quiere esta competición se pone su traje de gala y es capaz de todo. El recuerdo de los 20 minutos mágicos contra el PSG está muy fresco y la intención de los madridistas es mantener el idilio con la competición de las competiciones.