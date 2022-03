Senado de EE.UU., a favor de derogar norma que obliga a usar cubrebocas en aviones

El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución destinada a derogar una norma federal que obliga a llevar cubrebocas para evitar el contagio del COVID-19 en aviones y otras formas de transporte público. La norma casi con seguridad no será aprobada en la Cámara Baja, donde los demócratas tienen mayoría, y la Casa Blanca ya ha avisado de que el presidente estadounidense, Joe Biden, podría vetarla. La resolución fue impulsada por el senador republicano Rand Paul, un fiero defensor de la libertad individual que considera que el Gobierno debe tener un papel mínimo. La medida fue respaldada por 57 senadores, entre ellos ocho demócratas, mientras que 40 la rechazaron. Solo un republicano, el senador y excandidato presidencial Mitt Romney, votó con los demócratas para mantener el cubrebocas en el transporte público. Algunos demócratas votaron a favor de derogar la norma porque consideran que llevar o no cubrebocas es una decisión que corresponde a los ciudadanos en este momento de la pandemia, aunque reconocen que llevar tapabocas ayuda a frenar el contagio del COVID-19. A principios de mes, el Gobierno de Biden anunció la renovación hasta el 18 de abril de la norma que obliga a llevar cubrebocas en transporte público, en vigor desde hace meses. Las restricciones impuestas por la pandemia llevan reduciéndose desde hace semanas en Estados Unidos, donde cada vez más estados han ido rescindiendo las normas que hacían obligatorio el uso del cubrebocas en lugares cerrados y ya no piden prueba de vacunación para entrar a comercios o restaurantes. A finales de febrero, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) también relajaron sus recomendaciones sobre el uso del cubrebocas, al considerar que la población que vive en zonas con menos contagios puede dejar de utilizarla.