Sheinbaum celebra que Donovan Carrillo haya pasado a la final de patinaje artístico en JO de Invierno

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a Donovan Carrillo por pasar a la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina.

¡Felicidades, extraordinario!, exclamó la mandataria en su conferencia de prensa, al tiempo en que se transmitió en el Salón Tesorería de Palacio Nacional un video sobre la participación del mexicano. “Entre todos los mexicanos y mexicanas le enviamos buenas vibras”, sostuvo. Donovan Carrillo, el patinador mexicano que se popularizó en un deporte inusual en este país, consiguió dos momentos estelares con una sola actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina. En un deporte de predominio occidental, el tapatío de 26 años de edad se convirtió en el único latinoamericano en avanzar a la dispu-ta por las medallas tras conseguir una puntuación de 75.56 unidades –lejos de los primeros lugares– en la rutina técnica. Además, es el primer mexicano en clasificar a dos finales consecutivas en la competencia invernal.

“Esto es para México y los sueños se hacen realidad”, gritó Carrillo a la cámara una vez concluida su participación en la pista de hielo del Milano Ice Skating. En cuanto se confirmaron los resultados, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al seleccionado por su logro.

“Muchas felicidades a Donovan Carrillo, patinador mexicano que clasificó a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Un gran orgullo para México”, posteó la mandataria en X.

El deportista es uno de los 449 atletas de 90 Comités Olímpicos Nacionales que contó con una beca de solidaridad durante su camino a Milán-Cortina. Esta ayuda le facilitó cubrir gastos claves en el proceso, como el entrenamiento, el equipamiento o los viajes. El programa ayuda a que los atletas, vengan de donde vengan, tengan las mismas oportunidades de llegar al escenario olímpico.

Carrillo también contó con el respaldo de sus patrocinadores y una beca mensual otorgada por la Conade de 12 mil pesos.

“Hay grandes deportistas que no llegan a unos Olímpicos y por eso me siento afortunado de estar aquí. Poner a México en el mapa también es un plus. Esperemos que con el paso del tiempo y los años no haya sólo un seleccionado en patinaje sobre hielo, sino que cada vez seamos más”.

Rutina accidentada

Apenas salió a escena al son de Hip Hip Chin Chin, el abanderado nacional fue arropado por una pequeña, pero ruidosa porra. Sus padres Diana Suazo y Adolfo Carrillo, lo contemplaban en primera fila.

Los armónicos movimientos y su hechizante carisma encantaron al público de inmediato, aunque no todo salió como lo esperaba. Donovan cayó en su primer movimiento, el triple Axel. El titubeo lo obligó a apoyar las manos para no caer, lo que le restó puntos a su ejecución.

Pero el deportista, que sabe sobreponerse al fallar sobre la pista helada y al equivocarse, no perdió la sonrisa y concluyó casi de manera perfecta su rutina ataviado con un traje diseñado por el creador de moda Brad Griffies. Carrillo ejecutó de forma impecable el triple Lutz, uno de los ejercicios de mayor grado de dificultad, y consiguió meterse entre los 24 clasificados.

“No pude haber pedido una mejor audiencia. La gente dejó su corazón en la pista como yo. Se vio cómo las porras retumbaban en esta arena. Estoy agradecido por ser uno de los patinadores más apoyados y más queridos en esta competencia.” La mejora en el rendimiento de Carrillo responde, en parte, a su mudanza a Canadá. El patinador tiene su base de entrenamiento en Toronto, bajo la dirección de Jonathan Mills y Myke Gillman, quienes han potenciado sus habilidades. “Hubo un momento en que me sentí estancado, sin el mismo entusiasmo por hacer lo que amo. Entonces decidí hacer un cambio brusco y mudarme. En Canadá estoy solo, sin familia, pero todo ha valido la pena”, comentó.

El mexicano volverá a la pista el viernes para intentar superar el lugar 22 que ocupó en Pekín 2022. En el programa libre tendrá una pista sonora compuesta por Trouble, Jailhouse Rock y A Little Less Conversation de Elvis Presley, figura en la que Carrillo se refleja no sólo por el copete de su cabello, sino por la conexión con la gente. El primer lugar de la rutina técnica se lo llevó el estadunidense Ilia Malinin (108.16), Yuma Kagiyama de Japón fue segundo (103.07) y Adam Siao de Francia finalizó tercero (102.55).