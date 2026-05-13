114-109. El codazo de Wembanyama le sale caro a los Spurs

(EFE).- El codazo a Naz Reid que el francés Victor Wembanyama pagó con la expulsión le salió caro este domingo a los San Antonio Spurs, que perdieron 114-109 en el campo de los Minnesota Timberwolves y están ahora empatados 2-2 en las semifinales del Oeste de la NBA.

Wembanyama fue expulsado por falta flagrante de tipo 2 por dar un violento y peligroso codazo en el cuello a Naz Reid con 8.39 por jugar en el segundo período.

El francés, que disputa este año los ‘playoffs’ por primera vez en su carrera, llevaba cuatro puntos y cuatro rebotes en el momento de la expulsión. Sin él, Stephon Castle y Dylan Harper sostuvieron a los Spurs hasta el cuarto período, en el que Anthony Edwards llevó de la mano a los Wolves, con 16 de sus 36 puntos, para firmar una gran remontada.

Edwards acabó el partido con 13 de 22 en tiros de campo y añadió seis rebotes y dos asistencias a su cuenta personal. Su actuación fue fundamental para rescatar a los Wolves ante unos Spurs en los que De’Aaron Fox y Dylan Harper anotaron 24 puntos cada uno y Stephon Castle aportó 20, seis rebotes y cuatro asistencias.

Al ritmo de sus jóvenes escoltas, los texanos tuvieron una ventaja de ocho puntos en el 94-86 del cuarto período, antes de un parcial de 9-2 de los Wolves que cambió el rumbo del encuentro.

Los últimos minutos fueron de máxima intensidad. Los Wolves se escaparon hasta el 107-101 con 1.50 por jugar, pero los Spurs se aferraron al encuentro.

Rudy Gobert y Naz Reid impusieron su físico en la pintura y contribuyeron en los quince rebotes ofensivos que aseguraron a su equipo valiosos puntos de segunda oportunidad. En el último minuto, los Spurs recortaron hasta los tres puntos y estuvieron a punto de forzar una recuperación que podía entregarles el último tiro. La feroz defensa de los texanos obligó a los Spurs a lanzar el balón directamente en la mitad de campo ofensiva, donde Ayo Dosunmu consiguió una recepción más de NFL que de NBA, con la ayuda de una pierna, y evitó una pérdida de posesión gravísima. Los Spurs tuvieron que cometer una falta y Dosunmu sentenció el partido desde la línea de libres para subir el 2-2 en una serie que ve a los Wolves de nuevo con viento a favor. La expulsión de Victor Wembanyama terminó marcando el rumbo de un partido que parecía controlado por los San Antonio Spurs durante varios momentos de la noche. La ausencia de su principal figura obligó al equipo texano a modificar completamente su estrategia defensiva y ofensiva.

El joven francés vivió uno de los momentos más complicados de su corta carrera profesional al recibir una falta flagrante tipo 2 tras impactar con un codazo a Naz Reid en una acción que fue considerada peligrosa por los árbitros.

Hasta antes de la expulsión, los Spurs mantenían intensidad y control parcial del juego, apoyados en el ritmo dinámico de sus jóvenes jugadores. Sin Wembanyama en la pintura, Minnesota encontró mayores espacios para atacar cerca del aro y aumentar la presión física en ambos costados de la cancha. El liderazgo de Anthony Edwards volvió a ser determinante para los Minnesota Timberwolves, especialmente en el último cuarto, donde asumió la responsabilidad ofensiva en los momentos de mayor tensión.

Edwards mostró personalidad y capacidad para responder bajo presión, liderando la remontada con puntos decisivos que terminaron inclinando el partido a favor de Minnesota. A pesar de la derrota, los Spurs dejaron sensaciones positivas gracias al desempeño de jugadores como De’Aaron Fox, Dylan Harper y Stephon Castle, quienes mantuvieron al equipo competitivo hasta los últimos segundos.

La intensidad defensiva de San Antonio en el cierre del encuentro estuvo cerca de provocar una recuperación milagrosa, aunque pequeños detalles terminaron marcando la diferencia en favor de los Wolves.

Con la serie empatada 2-2, el panorama cambia completamente y ahora la presión se distribuye entre ambos equipos en una eliminatoria que se ha convertido en una de las más intensas de las semifinales de conferencia.

El comportamiento y control emocional de Wembanyama seguramente será tema de análisis rumbo al próximo partido, ya que los Spurs necesitarán a su máxima figura concentrada y disciplinada para intentar recuperar la ventaja en una serie que ahora vuelve a comenzar prácticamente desde cero.

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