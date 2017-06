POR FIN

Por: Gamaliel Espinoza

Lo que esta a punto de hacer el Presidente Trump, es algo que desde cuando se necesita que se haga en este pais. La semana pasada salio en las noticias el recorte que estara haciendo Trump para los que piden ayuda para comprar alimentos. No se cuantas veces me he tenido que tragar mi coraje cuando veo a personas pagando con la tarjeta de Lone Star. Ya hace un tiempo me propuse contar las personas que pagan con la tarjeta que les da el gobierno… no me lo va a creer pero me quedé sorprendido con el porciento que paga con la tarjeta. Segun mis cálculos eran de 6-7 de 10 personas que pagaban con esa tarjeta. Cuando le pregunté a la cajera que cual era el porcentaje que pagaban con la tarjeta me dio la razón. Ella me dijo que 7-8 personas de 10 eran las que pagaban con la tarjeta. ¿Sabe usted lo que esto significa para el gobierno? Es un gasto enorme. ¿Usted dira que para eso pagamos impuestos no? pues fíjese que no. Pagamos impuestos pero se nos regresan cuando hacemos las “taxas”. El gasto que hace el gobierno en alimentar a quien no lo necesita es un gasto que nos debe de dejar con la boca abierta. Tan es asi el asunto que esta pensando en ahorrar cerca de 200 mil millones de dolares en los próximos 10 años. ¿Que le parece? Claro que hay personas que necesitan de esa ayuda… pero en mi opinión son mas los que no la necesitan y aprovechan la buena voluntad del gobierno. Tan es asi que para decirlo de una manera mas correcta ABUSAN. Como le he dicho me ha tocado ver a gente que pagan con esta tarjeta y cuando uno ve el auto que traen… Dios!!!!!! Traen una camioneta como decimos en Mexico “chacalona” y unos carros que no deberian de traer si es que tienen necesidad de usar ese tipo de ayuda del gobierno. A mi no me importa si gente de color la usa. No me importa si la gente Americana la usa. Lo que me da cosa es que gente hispana la use. Y mas cuando me doy cuenta de que en realidad no tiene necesidad de usar esta ayuda. No se mucho sobre uñas… pero he visto que mujeres con unas uñas que me han dicho cuesta algo de dinero y pagando con la tarjeta. Mujeres con bolsas de marca pagando con la tarjeta. Personas con muy buenos carros usando la tarjeta. Personas requetebien vestidas usando la tarjeta. Ya estuvo bueno. Ojalá y el gobierno haga una investigación y les quite la ayuda a quien no la necesite. Y no me importa si son mexicanos o no. Y es que apenas tienen un hijo y ya estan pidiendo ayuda. No me canso de decir que tengo 6 hijos y el gobierno nunca me dio un galon de leche para ellos. Yo solito… y si esto pareciera poco mi esposa en casa. Asi que no me vengan con que no se puede porque simplemnte no les voy a creer. Todavia recuerdo cuando nacieron mis gemelas la trabajadora social del hospital Parkland se acercó a mi esposa y le dijo algo… mi esposa me senalo. La trabajadora se dejó venir. Quería que hiciera aplicación para recibir ayuda. Le dije que no. Me dijo que la ayuda era por los niños que son ciudadanos americanos. Le di las gracias y le dije que mientras Dios me diera salud me iba a encargar de eso. Me da no se que saber de gente que no quiere trabajar horas extras porque no quiere que le quite la ayuda el gobierno. Eso es por una parte… por la otra tenemos a las personas que el gobierno les da para comer, les paga el apartamento y todavia su tel. para que esten en comunicación con sus seres queridos. ¿Se imagina lo que gasta el gobierno en todo esto? Son miles de millones de dólares por año. Si la persona lo necesita… que reciba ayuda. Pero, ¿qué de aquellas que ya les gustó que el gobierno les ayude? No tienen madre, en serio que no. Es por eso que aplaudo la decisión del gobierno de poner control a este gasto. Porque lo único que esta haciendo es mal imponiendo a gente que en vez de ponerse a trabajar lo único que hacen es hacerse “los vivos”, haciendo como que buscan trabajo para seguir en lo mismo. Va a estar un poco difícil que se acabe con este vicio… pero creo que si le ponen un poco de ganas pueden hacer mucho y ahorrarse miles de millones de dolares. Espero que no me lo tomen a mal, pero es que se ha abusado exageradamente de la buena voluntad del gobierno. Ya estuvo bueno dijo Trump. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews. com.